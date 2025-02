"Al cumplir 21 años, me diagnosticaron de linfoma". Yaiza Cumelles tuvo que apartarlo todo y centrarse en su enfermedad , se enfrentó a un linfoma muy agresivo. "Que en lugar de producir linfocitos normales, defensas normales, crean defensas que no sirven para nada y se acumulan en un tumor", explica ella misma.

Han pasado 12 años desde el primer diagnóstico y ocho de su trasplante de médula, como relata Yaiza en TikTok (@yaizacumelles), pero cruzar las puertas del hospital libre de cáncer no significa dejarlo atrás: "Enseguida me di cuenta de que no tenía por qué estar tan contenta, porque no había acabado ahí".