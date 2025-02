A Celia el diagnóstico le llegó en octubre de 2021. Después de seis meses con sintomatología y molestias se lo detectaron. Al golpe de saber que sufría un cáncer, se le unió la incertidumbre de saber que se trataba de un carcinoma suprarrenal, un tumor raro , que solo se da en una persona entre un millón . "Al principio los pacientes que tenemos estos cánceres raros nos ponemos a investigar por nosotros mismos porque incluso hay centros médicos que lo desconocen", explica Celia Domínguez, que afirma que "en estos casos, según la comunidad somos tratados por médicos diferentes y no está unificado, además, el paciente no tiene información de su enfermedad y tiene que enterarse por sí mismo o por lo que le dicen otros pacientes".

Tras la operación, recibió una quimioterapia oral que no fue efectiva y que provocó que el cáncer se extendiera a otros órganos. "Se trataba de lo que se conoce como un medicamento huérfano (empleado para enfermedades raras, pero que no son específicos para esta patología) de origen francés que no funcionó y me tuvieron que aplicar una quimioterapia intravenosa que tampoco tuvo los efectos deseados", explica.