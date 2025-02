Ignacio Pedroche, de 10 años, sueña con estudiar medicina y convertirse en cirujano de corazón. Tras superar un linfoma de Hodgkin, ha compartido su experiencia con los especialistas, destacando la importancia del port-a-cath, un catéter venoso central de larga duración. “Me dio seguridad y me permitió hacer vida normal. En cambio, cuando tuve el PICC —un tipo de catéter de vía periférica—, se me obstruía con regularidad, tardaban mucho más en sacarme la sangre durante las analíticas, tenía más miedo de que se me levantase el apósito y de que se infectase”, explica a los profesionales. También ha resaltado la importancia de recibir información clara sobre los procedimientos médicos que se le realizan, ya que considera fundamental conocer bien aquello que lleva puesto.