Este hallazgo abre el camino para una revolución en su tratamiento . Investigadores de la Universidad de Monash y Alfred Health en el Centro de Salud Sexual de Melbourne (Australia) afirman que sus hallazgos, publicados en el New England Journal of Medicine , son la clave para reducir las tasas de recurrencia de la vaginosis bacteriana persistente y angustiante entre las mujeres.

Vodstrcil comenta que ya se sabía que tener vaginosis bacteriana aumenta el riesgo de contraer otras ITS. "Hace mucho tiempo que sospechamos que se trata de una infección de transmisión sexual (ITS), porque tiene un período de incubación (después del sexo) similar al de la mayoría de las ITS y está asociada con los mismos factores de riesgo que las ITS como la clamidia, como el cambio de pareja sexual y no usar condones".