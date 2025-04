Desde que, el pasado 7 de abril, un hombre de 38 años murió en la media maratón de Madrid a causa de un infarto y otro de 21 años fue ingresado en el hospital por el mismo motivo, se ha abierto un debate social sobre las precauciones que deben tomarse antes y durante la ejecución de una carrera de este tipo. El cardiólogo y médico del deporte en el i-Shape de la UE, Francisco José Martín Gómez, cree que, a raíz de su popularización, es posible que esta dura prueba de resistencia se haya "subestimado" y, por ello, establece una serie de líneas rojas que no pueden cruzarse a la hora de prepararse para un maratón.

Además de haber entrenado "de forma progresiva" hasta la llegada del día de la competición, de haber desarrollado un plan de ingesta de agua, sales e hidratos de carbono antes y durante la carrera - hay que aprovechar los avituallamientos para hidratarse -, de utilizar ropa cómoda y ligera y de haberse preparado también mentalmente para hacer un esfuerzo tan exigente, este doctor asegura que no debe iniciarse la carrera si el participante presenta signos de alguna enfermedad :

"Está prohibido correr con fiebre o estando enfermo. Las infecciones virales, como una miocarditis, pueden ser silenciosas y potencialmente mortales. Por ello, existe una regla de oro para determinar si, con un simple catarro, un corredor debe o no renunciar al reto. Si la infección se encuentra en las vías respiratorias altas, es decir, por encima del cuello , puede ser aceptable su participación. Si, por el contrario, existe fiebre o dolor torácico, está prohibido competir. Tampoco pueden ignorarse síntomas como las palpitaciones, vuelcos al corazón, mareos o sensación de desmayo", concluye el experto.

Esto en cuanto a las enfermedades previas, pero también hay otros factores que pueden suponer la cancelación de la suscripción a la carrera. "No se debe correr si se han tomado suplementos o fármacos sin la correspondiente prescripción médica. De hecho, el ibuprofeno y el paracetamol están contraindicados, porque se asocian con eventos arrítmicos. Durante el maratón, tampoco debe probarse ningún suplemento o bebida si no se ha probado antes. No debemos correr sin habernos hidratado adecuadamente, sin dormir y sin haber ingerido carbohidratos. Y tampoco se debería participar sin haberse hecho un chequeo médico, especialmente en los corredores mayores de 35 años".