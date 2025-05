El fisioterapeuta Juanma Ortega nos explica por qué nadar no siempre es recomendable con lesiones en la columna lumbar o cervical

Juanma Ortega, el 'mecánico' del cuerpo humano que elimina tu dolor de espalda: "El ordenador no es el problema"

Más de 271 millones de personas mayores de 55 años sufren de dolor lumbar en todo el mundo, según un análisis del Global Burden of Disease Study 2021. Eso es aproximadamente el 18,3% de la población mundial de esa edad. Y una de las actividades físicas que más se le recomienda a todas esas personas es la natación, debido a su bajo impacto en las articulaciones y a que trabaja varios grupos musculares al mismo tiempo, pero ¿este ejercicio sirve siempre para el dolor de espalda?

Al nadar, el cuerpo reduce significativamente la carga sobre la columna vertebral, lo cual es beneficioso para personas que padecen de hernia discal, escoliosis o tensión muscular. "Personalmente, creo que la natación puede ser una buena herramienta como prevención y un ejercicio global y sin impacto. Sin embargo, no considero que sea la clave para resolver el dolor, salvo que sea algo muy leve y postural", nos explica Juanma Ortega, fisioterapeuta experto en salud musculoesquelética.

"Cuando hablamos de lesiones más severas, desde mi experiencia, la natación puede incluso empeorar la situación en muchos pacientes, especialmente si no tienen una técnica adecuada. Por eso no suelo recomendarla hasta que el paciente esté completamente recuperado", subraya el también conocido como 'el mecánico del cuerpo humano'.

El experto indica en su cuenta de Instagram que "la natación puede aliviar síntomas, pero no cura lesiones de columna. Es importante combinarla con otras terapias específicas", según un estudio publicado en The Spine Journal por Shiri, R., et al. (2021), titulado “Walking and its Effectiveness for Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-analysis”.

También hay que tener en cuenta que no todos los estilos de natación son igual de eficaces o seguros. Por ejemplo, el estilo braza y el mariposa pueden aumentar la tensión en el cuello y la zona lumbar. En ese sentido, Ortega indica que el mejor estilo para las lesiones cervicales es el de espalda, porque evita tensiones innecesarias en el cuello. Y, por supuesto, siempre que se haga de la forma correcta. Si no se domina la técnica puede aumentar la tensión en la columna y empeorar los síntomas.

Para las lesiones lumbares, el autor de 'Tu dolor de espalda tiene solución (si sabes cómo)' recomienda "usar una pull buoy al nadar crol y espalda para mejorar la flotación y proteger la zona lumbar". Y además aconseja consultar primero con un fisioterapeuta o profesional de confianza si lo que se quiere es nadar con seguridad y cuidar la espalda. En cualquier caso, el ejercicio más recomendado para evitar dolores en esta zona del cuerpo a partir de los 50 es "un trabajo equilibrado de elasticidad y fuerza, acompañado de ejercicios sin impacto, como la bicicleta estática".