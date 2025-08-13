El Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid ha operado por primera vez de corazón a un paciente sin cicatrices

El Hospital Gregorio Marañón realiza con éxito el primer cateterismo linfático pediátrico en España a una niña de 6 años

Compartir







MadridImportante avance médico realizado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid donde se ha operado por primera vez de corazón a un paciente sin tener que realizar una cirugía torácica, sin cicatrices. Se realiza únicamente a través de una pequeña incisión en la ingle y con una recuperación de apenas unos días, como cuenta Montse Ávila en el vídeo.

José tiene 75 años y su estado de salud era lo suficientemente grave como para que fuera imposible realizarle una cirugía torácica.

Tenía una insuficiencia mitral severa, es decir, había que sustituir la válvula mitral de José por una completamente nueva. La diferencia, fue a través de un procedimiento pionero, sin cicatrices y en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Mediante un catéter, por vía percutánea, con el paciente sedado y su corazón latiendo, lo que disminuiría los riesgos. En tres días José pudo reincorporarse a su vida.

Es la primera vez que se realiza en España y es José la única persona que lo ha experimentado y se encuentra “muy agradecido”, ha recuperado el apetito, se siente con energía y se aventura a revisar las facturas de su casa, cotidianidades que hasta hace 15 días le resultaban misión imposible.