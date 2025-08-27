La Organización de Naciones Unidas y los médicos documentan el aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré en los hospitales de Gaza

El síndrome de Guillain-Barré es una afección rara que en la mayoría de los casos tiene como origen una infección bacteriana o vírica

A la tragedia del genocidio en Gaza, entre bombas indiscriminadas sobre los hospitales y el hambre, se suma la aparición de enfermedades raras, como el síndrome Guillain-Barré, que los médicos han visto cómo empiezan aumentar entre la población de la Franja. ¿Qué es esta afección, qué síntomas tiene y cuál es el origen de esta enfermedad?

Los datos de la Organización de Naciones Unidas hablan del aumento de casos de Guillain-Barré, una rara enfermedad neurológica autoinmune que puede causar debilidad muscular repentina y parálisis. No es contagiosa y suele estar provocada por una infección previa, ya sea vírica o bacteriana, que altera el sistema inmunitario. Hace una semana se habían confirmado tres muertes y unos 64 casos del síndrome de Guillain-Barré, dos de los muertos eran niños. Antes de que empezara la ofensiva militar de Israel en Gaza en octubre de 2023, apenas se registraban muy pocos casos al año de este padecimiento.

Síntomas de los enfermos del síndrome Guillain-Barré

Esta enfermedad que ha cobrado presencia en la Franja provoca problemas para respirar, debilidad llevando a la parálisis de los músculos que controlan la respiración. Esto puede ser potencialmente mortal. También puede provocar el entumecimiento, problemas cardíacos y de tensión arterial, dolor para los que son necesarios los analgésicos.

Algunos pacientes tiene dificultad con el funcionamiento de los intestinos y de la vejiga con estreñimiento a medida que evoluciona la enfermedad y retención urinaria. Dada la falta de movimiento, los enfermos con el síndrome de Guillain-Barré corren riesgo de desarrollar coágulos de sangre. Hasta que puedas caminar de forma independiente, es posible que tengas que tomar anticoagulantes y llevar medias de soporte para mejorar el flujo sanguíneo.

¿Qué puede desencadenar el síndrome de Guillain-Barré? Los datos médicos de la Clínica Mayo son:

La infección por campylobacter, una bacteria que se encuentra a menudo en la carne de ave poco cocinada

Virus de la influenza.

Citomegalovirus

Virus de Epstein-Barr.

Virus del Zika.

Hepatitis A, B, C y E.

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

El síndrome de Guillain-Barré, es una enfermedad rara que afecta el sistema inmunitario y causa debilidad, entumecimiento o parálisis. Los enfermos comienzan con gastroenteritis y los síntomas empeoran provocando imposibilidad de andar, hablar y respirar, provocando incluso la muerte.

No existen tratamientos para curar el síndrome de Guillain-Barré, pero sí hay medicamentos que pueden ayudar a mejorar los síntomas de la enfermedad y acortar su duración, algo que en la Franja de Gaza, adonde apenas llegan suministros médicos, es imposible.

El síndrome de Guillain-Barré puede ser mortal y los enfermos deben ser hospitalizados para que se les pueda hacer un seguimiento de su evolución con monitorización de la respiración, la actividad cardíaca y la tensión arterial. Los pacientes con dificultades para respirar requieren de un respirador y todos los pacientes deben ser supervisados por posibles complicaciones, como arritmias, infecciones, trombosis e hipertensión o hipotensión arteriales, según información de la Organización Mundial de la Salud.

En circunstancias normales, los enfermos se recuperan totalmente incluso en los casos más graves de síndrome de Guillain-Barré, pero en una población como la gazatí, vulnerable, en una situación de hambruna y sin medicamentos las muertes comienzan a ser habituales.