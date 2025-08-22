La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza: está en "condiciones catastróficas"

La situación alcanza niveles "catastróficos" de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva de Israel con más de 62.100 muertos en menos de dos años

Benjamin Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamás en Gaza

Compartir







La situación de hambruna en Gaza ha ido en un in crescendo durante la ofensiva militar en la Franja. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF) , que supervisa la seguridad alimentaria ha elevado la situación a la fase 5, el nivel más grave, y alertó de que las "condiciones catastróficas" podrían extenderse a Deir al Balah y Jan Yunis a finales de septiembre.

La Comisión de Revisión de la Hambruna, respaldada por la Organización de Naciones Unidas, ha señalado en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentran en la fase 5 de la clasificación por la situación alimentaria en los territorios palestinos.

Además, ha alertado de que estos baremos podrían superarse durante las próximas semanas en las zonas del enclave palestino, como Deir al Balá y Jan Yunis, según el documento, que apunta a niveles "catastróficos" de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva de Israel, que ha dejado más de 62.100 muertos en menos de dos años.

Es la primera vez que declara una situación de hambruna en Oriente Medio

La declaración de la CIF llega tras meses de advertencias de organizaciones humanitarias que denunciaban que las restricciones impuestas por Israel a la entrada de alimentos y otra ayuda en Gaza, junto con su ofensiva militar, estaban provocando altos niveles de hambruna entre la población civil palestina, especialmente los niños.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Este límite de riesgo alimentario de hambruna es la primera vez que la CIF en Oriente Medio, aumentará la presión internacional sobre Israel, que libra una guerra contra Hamás desde el ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por el grupo islamista. Israel afirma que planea intensificar pronto la guerra mediante la toma de la ciudad de Gaza y de otros bastiones de Hamás, algo que, según expertos, agravará aún más la crisis alimentaria.