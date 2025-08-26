Los seguros de salud suben un 18% tras la pandemia en Guipúzcoa, batiendo su récord

Redacción Euskadi Guipúzcoa, 26 AGO 2025 - 14:56h.

Con más de 102.000 pólizas activas, uno de cada siete ciudadanos tienen cobertura privada

El 31 de diciembre pasado un total de 102.580 guipuzcoanos tenían cobertura sanitaria privada, apenas 23 más que dos años antes

La cifra de ciudadanos guipuzcoanos que tienen contratado un seguro privado de salud batió el año pasado su récord histórico al aumentar un 18% respecto a 2023, año en que se había producido un leve retroceso tras nueve de crecimiento ininterrumpido, y rebasar el anterior máximo, que databa de 2022. El 31 de diciembre pasado un total de 102.580 guipuzcoanos tenían cobertura sanitaria privada, apenas 23 más que dos años antes pero suficientes para lograr el nuevo récord; es decir, cada siete residentes en el territorio (el 14%) recurren a la red privada para sus consultas, pruebas, tratamientos u operaciones.

Según datos facilitados por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), en los últimos años Guipúzcoa va a contracorriente de los otros dos territorios vascos. Mientras la penetración de las pólizas privadas evoluciona al alza de forma sostenida, en Álava se observa un estancamiento y en Vizcaya un retroceso; con más de 102.000 pólizas activas, uno de cada siete ciudadanos tienen cobertura privada, si bien su penetración es la más baja de Euskadi y la mitad que en España.

Cifra récord de asegurados

De hecho, Guipúzcoa es el único territorio vasco que cerró el año pasado con cifra récord de asegurados. En Álava, sus 58.094 pólizas activas distan de las 61.082 que se alcanzaron en 2022 y es la segunda peor cifra desde 2020, superando solo los datos de 2023.

En Vizcaya, aunque 2024 también supuso una mejora respecto al ejercicio precedente, los 312.558 clientes de las compañía aseguradoras sanitarias están lejos de los 340.459 que marcaron el techo también en 2022, y en este caso es la segunda cifra más baja de la última década.

A pesar de esta divergencia, Guipúzcoa es el territorio donde esta fórmula tiene todavía menos penetración. El 14% de ciudadanos asegurados es inferior al 17% de Álava y casi la mitad que el 26,9% de Vizcaya, donde históricamente ha habido más tradición de disponer de una cobertura sanitaria complementaria a la del sistema público.

En el conjunto de España son 12,6 millones los ciudadanos con seguros privados, de los que uno de cada ocho (más de 1,5 millones, el 12%), son trabajadores públicos de la Administración del Estado adscritos al sistema de Muface, la mutualidad general de funcionarios civiles del Estado. Esta particularidad eleva la cobertura de los seguros privados al 25,8% de la población, casi el doble que en Guipúzcoa.

Como en tantos otros sectores y actividades, la pandemia supuso un antes y un después en este ámbito. Los años 2021 y 2022 son los que más contratos de salud privada han visto firmarse en Gipuzkoa, con 4.949 y 9.182 nuevos asegurados, respectivamente. Tras superarse la pandemia, en 2023 se produjo un retroceso de 1.818 clientes, que se recuperaron el año pasado en un clima complejo para Osakidetza por la escasez de médicos en algunos centros de salud y especialidades.

De este modo, desde 2019, el año anterior a la crisis del Covid, las pólizas de seguro médico privado han aumentado un 18% en Guipúzcoa, con 16.000 nuevos clientes, mientras que en Álava han subido un más modesto 1,5% (y 898 nuevos asegurados), y en Vizcaya han caído un 7% (con 23.000 titulares menos). Estas evoluciones dan como resultado que en el conjunto de Euskadi el sector ha perdido más de 6.000 clientes (-1,2%), mientras que en España estos se han incrementado en más de dos millones (19,2%), una tendencia similar a la de Guipúzcoa.