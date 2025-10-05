Solo un 20-30% de los pacientes con cáncer de estómago sobreviven a este tipo de cáncer a los cinco años del diagnóstico

Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de Extremadura, a los 66 años de edad

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, fallecido a los 66 años de edad, reveló en diciembre de 2023 que padecía un tumor en el estómago, por el cual fue intervenido en marzo del año siguiente. Desde entonces, el socialista había estado recibiendo tratamiento oncológico, aunque su situación de salud, según informó un día antes de fallecer el PSOE, se había vuelto "muy frágil". ¿Cuáles son las causas, síntomas y pronóstico de este tipo de tumor?

El cáncer de estómago se produce cuando las células de la capa interna de este órgano crecen descontroladamente y forman una masa o úlcera, según informa Ana Chopitea Ortega, especialista del área de cáncer gastrointestinal en una publicación de la Clínica Universidad de Navarra.

Se trata de un tumor de alta mortalidad, por lo que “cuando se detecta alguna úlcera gástrica se debe realizar una biopsia para conocer si tiene transformación maligna, o no”.

Solo un 20-30% de los pacientes sobreviven a este tipo de cáncer a los cinco años del diagnóstico y tiene una alta probabilidad de volver a aparecer tras remitir o estar en aparente curación.

Síntomas del cáncer de estómago

Pero, ¿qué síntomas pueden alertar de este tipo de cáncer? En primer lugar, hay que tener en cuenta que muchos de estos síntomas “suelen solaparse con otras causas benignas”. No obstante, entre otros, el paciente que sufre este tipo de cáncer puede experimentar pérdida de peso sin causa justificada, dolor persistente o localizado en la región abdominal superior, náuseas frecuentes o vómitos recurrentes, especialmente con sangre, sentir el estómago lleno después de ingerir pequeñas cantidades de comida, cansancio extremo y presencia de sangre en las heces o en el vómito.

Factores de riesgo y causas

¿Quién lo puede padecer? La Clínica Universidad de Navarra destaca que este tipo de cáncer puede ser hereditario, por lo que permite adoptar medidas preventivas. De hecho, personas con antecedentes familiares de cáncer gástrico tienen entre 2 y 10 veces más probabilidades de desarrollarlo. Además, ciertas alteraciones genéticas o síndromes hereditarios incrementan este riesgo, como el cáncer gástrico difuso, el Síndrome de Lynch, la Poliposis Familiar, Síndrome de Li Fraumeni, Síndrome de Peutz-Jeghers o la mutación de BRCA1 y 2 pueden incrementar el riesgo a desarrollar cáncer gástrico.

Además, hay ciertas infecciones que pueden contribuir en la aparición de este tumor como la Helicobacter pylori (H. pylori) y el Virus de Epstein-Barr (VEB).

Entre los factores de riesgo también se encuentra el sexo y la edad. Este tipo de tumor es dos veces más frecuente en varones que en mujeres y el riesgo aumenta en los mayores de 60 años.

Además, este tipo de cáncer es más frecuente en Asia oriental, Europa del Este y América del Sur.

Más allá de estos factores, los hábitos dietéticos pueden ser otra de las causas. En este sentido, “dietas Dietas ricas en sal, bajas en frutas y verduras o consumo elevado de alcohol y tabaco, se relacionan con una mayor incidencia”.

Asimismo, lesiones premalignas (gastritis atrófica o metaplasia intestinal) y cirugías previas pueden favorecer la aparición de cáncer gástrico

Por último, la Clínica Universidad de Navarra destaca que haber recibido radioterapia puede aumentar el riesgo, aunque este factor representa menos del 1% de los casos diagnosticados.

¿Cuál es el pronóstico?

El pronóstico del cáncer de estómago depende de diversos factores como la edad, el sexo, el estado general de salud, las características del tumor y el tratamiento.

No obstante, los datos indican que el cáncer de estómago localizado tiene una tasa de supervivencia a cinco años del 68 %. A continuación, se detallan algunos de estos factores:

¿Cómo se diagnostica el cáncer de estómago y cuál es el tratamiento?

Para diagnosticar este tipo de tumor, el mejor medio es la gastroscopia, según Clínica Universitaria de Navarra. No obstante, la ecoendoscopia detecta mejor el grado de infiltración local y la presencia de ganglios linfáticos.

Además, subrayan, “se debe completar el estudio con un TAC (Tomografía Axial Computarizada) siendo incluso necesario la realización de un PET (Tomografía por Emisión de Positrones) o una laparoscopia diagnóstica”.

Para tratar este tipo de tumor, se tienen en cuenta el estadio inicial, las características moleculares y la situación clínica del paciente, para elaborar un plan terapéutico individualizado para el que puede emplearse alguna o varias de las técnicas existentes: tratamiento con quimioterapia, radioterapia, anticuerpos monoclonales, tratamiento quirúrgico, cirugía paliativa y cuidados sintomáticos.