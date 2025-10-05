Alberto Núñez Feijóo despide a Guillermo Fernández Vara: "Mi sincero respeto"

Jenifer Moreno 05 OCT 2025 - 08:04h.

Guillermo Fernández Vara luchaba contra un cáncer desde 2023

Políticos despiden a Guillermo Fernández Vara, fallecido a los 66 años de edad: "Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público"

Compartir







Guillermo Fernández Vara, quien fuese presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE de esta comunidad autónoma desde 2008 hasta 2024, ha muerto a los 66 años, según ha informado el PSOE de Extremadura. El político socialista reveló en 2023 que le detectaron un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado y una enfermedad por la que recibía tratamiento.

"Rotas y rotos de dolor", ha expresado el PSOE de Extremadura en un mensaje en la red social X, donde han confirmado la noticia del fallecimiento del exmandatario socialista, que estuvo al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.