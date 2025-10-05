Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de Extremadura, a los 66 años de edad
Guillermo Fernández Vara luchaba contra un cáncer desde 2023
Políticos despiden a Guillermo Fernández Vara, fallecido a los 66 años de edad: "Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público"
Guillermo Fernández Vara, quien fuese presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE de esta comunidad autónoma desde 2008 hasta 2024, ha muerto a los 66 años, según ha informado el PSOE de Extremadura. El político socialista reveló en 2023 que le detectaron un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado y una enfermedad por la que recibía tratamiento.
"Rotas y rotos de dolor", ha expresado el PSOE de Extremadura en un mensaje en la red social X, donde han confirmado la noticia del fallecimiento del exmandatario socialista, que estuvo al frente del Ejecutivo extremeño entre los años 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023.
Alberto Núñez Feijóo despide a Guillermo Fernández Vara: "Mi sincero respeto"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. "Coincidimos años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos", ha mencionado, trasladando su "sincero respeto" y "más sentido pésame a sus familiares y amigos". "Descanse en paz", ha finalizado.
Salvador Illa expresa su pesar por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara: "Un gran socialista"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado "conmocionado por el fallecimiento de mi querido compañero Guillermo Fernández Vara". "Un gran socialista que siempre trabajó por el progreso de Extremadura", ha destacado en un mensaje en la red social X.
Illa ha recordado que hace menos de un año coincidieron en San Sebastián, en los premios Ramón Rubial, "donde volvió a dar ejemplo de compromiso con su tierra".
El presidente de la Generalitat ha querido enviar todo su "cariño a su familia y allegados". "Descansa en paz, amigo", concluye el mensaje.
Pedro Sánchez despide a Guillermo Fernández Vara: "Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la expresado su "tristeza" por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, "referente socialista que dedicó su vida a Extremadura".
"Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público", ha destacado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X.
"Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España", subraya el presidente, que ha enviado su "abrazo más sentido a su familia y amigos".
Miguel Ángel Gallardo: "Extremadura pierde a un referente"
El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que con el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, “Extremadura pierde a un referente”.
“Con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años de presidencia y toda una vida dedicada a servir a su tierra”, ha escrito en un mensaje en su cuenta de la red social X, donde ha expresado que “su pérdida duele. Duele a la familia socialista y duele a toda una región que avanzó gracias a su trabajo incansable”.
Asimismo, ha agradecido al expresidente de la Junta de Extremadura su “ejemplo”, “generosidad” y “haber dejado una Extremadura mucho mejor que la que encontraste”.
María Guardiola despide a Guillermo Fernández Vara: "Siempre me ofreció un trato cercano y sincero"
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha querido dedicar unas palabras a Guillermo Fernández Vara, fallecido a los 66 años. En un mensaje en su cuenta de la red social X, Guardiola ha destacado que fue una "figura clave de la política regional que, por encima de cualquier diferencia, siempre me ofreció un trato cercano y sincero". "Mi cariño a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros. Descanse en paz", ha expresado.