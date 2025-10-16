Esperanza Buitrago 16 OCT 2025 - 07:15h.

Sanidad separa las vacunas de la gripe y del covid por primera vez, ¿por qué?

Este año la estrategia de Sanidad para vacunar contra el covid ha cambiado. Ya no se pondrá esta vacuna a la vez que la de la gripe. Noelia Rodríguez, directora de los Grados de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Valencia en el campus de Alicante, explica esta decisión.

Hasta ahora la vacunación frente a gripe se ha recomendado junto con la vacunación frente al COVID-19, sin embargo, esta temporada 2025-2026, la estrategia de Sanidad se ha modificado por dos motivos fundamentalmente.

Por un lado, por la escasa circulación del virus del covid, es decir, por “factores epidemiológicos”, aclara Noelia Rodríguez.

Los datos de la circulación del covid-19

En la temporada 2024-2025, la circulación del virus SARS-CoV-2 se redujo, sin registrarse ondas epidémicas. Entre la semana 40 de 2024 y la semana 23 de 2025, la incidencia de COVID-19 en atención primaria (AP) se ha mantenido en valores de 7,251,5 casos por 100.000 habitantes y la incidencia de hospitalización por COVID-19 en 0,2-1,4 por 100.000 habitantes. Estas cifras son inferiores a los picos observados la semana 26 de 2024 (temporada anterior), alcanzándose valores de 179,8 casos en AP y 5,0 hospitalizaciones por 100.000 habitantes.

En la temporada 2023-2024 se estima que en España se produjeron aproximadamente 1,59 millones de casos de COVID-19, 49.600 hospitalizaciones, 2.000 ingresos en UCI y 4.320 fallecimientos. En comparación, en la temporada 2024-2025, hasta la semana 20 de 2025, se produjeron aproximadamente 278.600 casos de COVID-19, 7.800 hospitalizaciones, 300 ingresos en UCI y 550 fallecimientos.

“La incidencia fue baja, con pequeños picos estacionales, pero sin impacto comparable al de los años 2020-2022”, señala Rodríguez. “Esto llevó a la Ponencia de Vacunas y a la Comisión de Salud Pública (Ministerio de Sanidad) a actualizar la estrategia, centrando la vacunación en quienes realmente se benefician más”, ha añadido.

Eso no implica que no sea importante que se vacunen contra el coronavirus las personas mayores y las demás consideradas de riesgo o población diana. En las temporadas 2023-24 y 2024-25 el grupo con mayor tasa de COVID-19 en AP fue el de <1 año, seguido de las personas de 75 o más años.

En segundo lugar, las vacunaciones de la gripe y del COVID se han separado porque la vigilancia del coronavirus se realiza de forma diferenciada porque es necesario adaptar las estrategias de salud pública a las características específicas de cada virus.

Y es que ya hay “una protección mantenida en la mayoría de la población”, comenta la profesora universitaria. “Muchas personas ya tienen una inmunidad híbrida (por vacunación y/o infección previa)”, y ”esto hace que la probabilidad de cuadros graves en adultos jóvenes y sanos sea muy baja”.

Además, puntualiza la responsable de los Grados de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Valencia, que se trata así de lograr la “priorización de recursos”. Por ello, el objetivo de la campaña es reducir hospitalizaciones y muertes” y “no tanto evitar la infección leve”. De ahí que se ponga el foco en vacunas a personas mayores y con patologías previas.

La estrategia, explica Noelia Rodríguez, busca ahora proteger a quienes más riesgo tienen de complicaciones, igual que se hace con la gripe y el VRS, “un tema muy discutido” entre los expertos, concluye.

Quién se debe vacunar contra el covid-19

Concretamente, este otoño, la campaña de vacunación contra el covid-19, explica la enfermera, se dirige a:

Mayores de 70 años (que tienen mayor riesgo de hospitalización/mortalidad).

Personas con enfermedades crónicas graves o inmunosupresión.

Embarazadas (protección madre-bebé).

Institucionalizados y sanitarios (protección personal y comunitaria).

Con este cambio de enfoque, “la COVID-19 pasa a gestionarse de forma similar a la gripe: vacunación estacional y centrada en grupos vulnerables, en lugar de campañas masivas a toda la población”.

Sin embargo, a pesar de la recomendación general de Sanidad de vacunar por separado de la gripe y del covid, hay alguna excepción. El Ministerio contempla la coadministración de las vacunas que estén indicadas, especialmente aquellas frente a infecciones respiratorias, en el caso de personas consideradas de riesgo para ambas patologías. Por eso, las dos campañas de vacunación -gripe y covid- serán coincidentes en la vacunación 2 de otoño, para algunos grupos de riesgo.

Sobre la eficacia de la administración conjunta, Sanidad explica que la evidencia disponible muestra que no se ha observado una diferencia en la respuesta inmune de las vacunas frente a gripe y COVID-19 tras su administración conjunta o por separado. Tampoco se ha detectado diferencias significativas en cuanto a las reacciones adversas.

Qué vacunas hay disponibles contra el covid-19

Las vacunas que se utilizarán en esta temporada 2025-2026 se han adaptado para proteger mejor frente a los virus que con más probabilidad circularán, explica Sanidad.

Las nuevas vacunas adaptadas frente a COVID-19 se diferencian de las administradas en la temporada previa en que incluyen antígenos frente a la variante ómicron LP.8.1 del virus SARS-CoV-2. A

La campaña de vacunación contra el covid comienza en todas las comunidades autónomas entre finales de septiembre y este mes de octubre. En términos generales, solo se administra una dosis y se debe dejar pasar al menos tres meses entre dosis o entre una infección por coronavirus y la inoculación del suero.