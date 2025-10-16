"Si en un mes no se aplica ese registro de objetores iremos a los tribunales porque la señora Ayuso se estará saltando la ley", afirma la ministra

PSOE y Sumar llegan a un acuerdo sobre el texto para blindar el derecho al aborto en la Constitución, aunque reconocen que "no es una reforma sencilla"

Compartir







MadridLa ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este jueves que si en el plazo de un mes la Comunidad de Madrid no cuenta con un registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto lo llevará a los tribunales.

"Si en un mes no se aplica ese registro de objetores iremos a los tribunales porque la señora Ayuso se estará saltando la ley, y cuando alguien se salta la ley en este país, se va a los tribunales y tendremos que aplicarle un contencioso administrativo", ha adelantado en unas declaraciones antes de intervenir en el 'Foro Profesiones Sanitarias: La profesión médica en España', organizado por Europa Press y Hospiten, en el que ha participado.

García ha insistido en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se ha metido en un charco absolutamente innecesario en esa cruzada que tiene contra las mujeres y contra los derechos de las mujeres".

"Es un registro anónimo y no solamente no estigmatiza, sino que protege"

Ha rechazado igualmente su argumentación de que el registro estigmatiza a los objetores porque no es público. "Es un registro anónimo y no solamente no estigmatiza, sino que protege a los objetores en un registro que ya dijo el Tribunal Constitucional que tiene que ser activo y que tiene que ser individual, que tienen que ser los objetores los que digan 'yo no quiero ejercer esta prestación del Sistema Nacional de Salud'".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y ha vuelto a recordar que en Madrid existe ya el registro de eutanasia, "que la señora Ayuso cumple perfectamente".

Considera que el Partido Popular "tiene que escuchar a la sociedad" y que, por ello, "la señora Ayuso ha recogido cable, más allá de las 'boutades' a las que nos tiene acostumbrados todos los días, porque en este país se cumple la ley y se respetan los derechos de las mujeres".