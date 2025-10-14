La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no hará un listado de médicos objetores como le exige el Gobierno de Pedro Sánchez

El registro de médicos objetores en aborto que exige el Gobierno y que Isabel Díaz Ayuso califica de "lista negra": ¿en qué consiste y qué dice la ley?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes las lecciones "de machito" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "cree Dios" para hablar sobre el aborto, y le ha recordado que ella ha sufrido "la pérdida de dos veces".

"Soy una mujer libre, y que lo he sido toda mi vida. He sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree quien es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?", se ha preguntado la dirigente autonómica ante los medios de comunicación desde una nueva Oficina de Empleo en la capital.

Así, ha censurado que Sánchez hable del tema del aborto con esa "ligereza y frivolidad" y ha criticado que las mujeres hayan pasado "de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo". Además, ha pedido respeto y anonimato para los profesionales objetores de conciencia sobre esta práctica.

Este mismo martes Sánchez ha confirmado que llevará al Consejo de Ministros la reforma constitucional para "blindar" el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del aborto, así se va a "solicitar el dictamen al Consejo de Estado para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43".