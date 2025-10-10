Redacción Cataluña Europa Press 10 OCT 2025 - 17:21h.

El proyecto pone a disposición de las familias vulnerables raciones cocinadas por un precio simbólico de un euro

La solución promueve la reducción del desaprovechamiento y facilita a la ciudadanía el acceso a alimentos de calidad

BarcelonaBarcelona ha puesto en marcha un proyecto contra el desperdicio alimentario al implementar un nuevo sistema para reaprovechar las raciones sobrantes del servicio de catering de escuelas y centros a través de una máquina expendedora que vende los excedentes.

El proyecto Rexcatering ha sido ideado por la Fundación Residuo Cero y se ha presentado este viernes en el Centre Obert Martí Codolar de Horta-Guinardó, donde será la primera ubicación de estas máquinas en la capital catalana.

Esta solución promueve la reducción del desaprovechamiento y facilita a la ciudadanía el acceso a alimentos de calidad, a través de una máquina que ha puesto a disposición de las familias vulnerables raciones cocinadas por un precio simbólico de un euro.

Maquina para empaquetar los alimentos

Asimismo, Residuo Cero también suministra a las cocinas la maquinaria necesaria para empaquetar los alimentos y les provee de un sistema informático para optimizar el proceso.

La iniciativa ha sido implementada en Barcelona gracias a la Plataforma Aprofitem els Aliments, que actúa como representante de Residuo Cero en Catalunya y Andorra, y a la financiación del Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa.

En concreto, ha formado parte de las ayudas 'Impulsem el que fas 2024', que en junio el consistorio anunció que abría su novena convocatoria, que pondrá a disposición de la economía local un total de 2,5 millones de euros.

Precedente en Lleida

El pasado mes de enero, un colegio de la localidad catalana de Bellver de Cerdanya (Lleida) ya habilitó una máquina expendedora en el exterior del centro con el mismo objetivo de vender los excedentes del comedor escolar.

"El alumnado y el personal de cocina y comedor son los protagonistas indiscutibles del proyecto dada su implicación en todo el proceso que no solo recupera alimentos, sino que sirve para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del aprovechamiento de la comida y del valor de los alimentos en general", explicó el Ayuntamiento de Bellver de Cerdanya.

Un proceso en el que el alumnado también es parte activa del proyecto, ya que las raciones sobrantes de la escuela son etiquetadas y transportadas por los menores a la máquina expendedora.