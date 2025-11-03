Estos tóxicos se acumulan en el organismo sin darnos cuenta, concretamente en forma de grasa

Las hormonas son los mensajeros que hay en el cuerpo. Estas moléculas viajan por el torrente sanguíneo dando instrucciones a las células y los órganos, pero esta comunicación se puede ver alterada por los disruptores endocrinos, estas sustancias químicas que nos rodean.

"Son esas sustancias que podemos ingerir a través de la alimentación, ponernos en la piel. Lo que van a hacer es bloquear o estimular el sistema endocrino, que normalmente es el que está regulado por las hormonas", explica Alexandra Henríquez, ginecóloga y autora del libro 'Ser Mujer'.

Sin darnos cuenta, estos tóxicos se acumulan en nuestro organismo, concretamente en forma de grasa. "Cuando el hígado no puede eliminarlos, entonces los almacena, los aísla para que no nos perjudiquen, entonces lo lleva a la grasa", añade Henríquez.

"Afecta fundamentalmente a la reproducción y también pudiendo inducir la producción de diabetes"

Aunque es complicado medir sus consecuencias, están asociados a varias patologías. "Afecta fundamentalmente a la reproducción y también pudiendo inducir la producción de diabetes", subraya Ricardo García, endocrino.

Especialmente entre las mujeres. "La copa menstrual o los tampones pueden tener disruptores pueden estimular una vía estrogénica en la mujer, aumentando el riesgo de tumores hormonodependientes", explica la ginecóloga.

Incluso antes de nacer ya están ahí, se pueden transmitir a través de la placenta. Y también durante la lactancia. "El 90% de los niños españoles están orinando microplásticos todos los días", advierte Henríquez.

Pero no hay que alarmarse. Los expertos insisten en que hay que tomar medidas individuales. "Hay que lavar bien esas verduras porque al final todo se queda en la piel. Hay que hacer una primera lavada de la ropa antes de no utilizar suavizante", añade. También una dieta equilibrada y actividad física, porque nuestra salud no sólo depende de la exposición a estos disruptores endocrinos.