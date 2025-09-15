Antoni Mateu 15 SEP 2025 - 17:09h.

La inteligencia artificial en el sector sanitario gana terreno a la hora de detectar patologías mediante el entreno de imágenes

La inteligencia artificial permitirá una atención más detallada a los pacientes: la oncología, una de las grandes beneficiadas

Compartir







Aunque la inteligencia artificial —por sí sola— no diagnostica enfermedades, sí que puede ayudar a los profesionales de la medicina a tener sistemas de análisis más precisos. El cáncer de páncreas es uno de los más complicados: no presenta síntomas en la persona afectada en las fases iniciales y el diagnóstico llega cuando está en estado muy avanzado —o de metástasis—.

En este sentido, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y en cooperación entre España y Países Bajos, ha desarrollado un algoritmo de IA que predice y analiza si hay metástasis. El punto diferencial, es que el entrenamiento de esta nueva tecnología se ha llevado a cabo con imágenes rutinarias: no se han necesitado materiales específicos para el entreno.

PUEDE INTERESARTE Revolución silenciosa: las tecnologías sanitarias que cambiarán la atención médica en los próximos años

El equipo de investigación detalla que “a partir de escáneres TAC y datos clínicos”, ahora la IA es capaz de “detectar patrones difíciles de ver a simple vista”.

El funcionamiento del nuevo algoritmo, en cifras

El proyecto conocido como PMPD —acrónimo de Pancreatic cancer Metastasis Prediction Deep.learning algorithm— ya ha sido puesto a prueba en 250 pacientes de Países Bajos. A pesar de que ha sido desarrollado recientemente, la herramienta ha sido capaz de ayudar a detectar el 56% de las metástasis de páncreas.

Adicionalmente, de acuerdo con los datos de los investigadores, PMPD ha podido anticipar hasta el 65,8% de los casos de metástasis que fueron descubiertas durante cirugías. De acuerdo con el equipo, además del propio diagnóstico, “evitaría operaciones con efectos secundarios y con complicaciones adicionales para los pacientes”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un primer paso para hacer frente al cáncer de páncrea

Aunque los investigadores califican esta herramienta como “alentadora”, lo cierto es que todavía está en fase experimental —aunque con buenos resultados—. Por ello abogan por “tener más resultados”, así como también “abrir el algoritmo a que más hospitales puedan llevar a cabo más pruebas”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sucede que los algoritmos de inteligencia artificial —en fases tempranas— es cuando presentan el mayor grado de error. En el caso del diagnóstico por imagen, la precisión de los resultados todavía necesita de más entreno —con más datos y en otros entornos— para asegurar la máxima precisión posible.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los siguientes pasos que están marcados en la hoja de ruta es testear PMPD en tiempo real y en contextos hospitalarios reales: in situ. Y aunque Países Bajos ha sembrado la primera semilla, ahora ya hay varios hospitales españoles que se suman a la prueba piloto de esta herramienta de IA.

Son nombres como Vall d’Hebron en Barcelona, Gregorio Marañón y Ramón y Cajal de Madrid y el centro Universitario de Navarra. Aunque, eso sí, este nuevo algoritmo de cooperación española quiere saltar a varios continentes.

China y Uruguay son dos de los primeros países fuera de Europa en los que se quiere implementar. ¿El objetivo? “Ampliar la representatividad y la heterogeneidad de los datos”, de acuerdo con el equipo.