El encarecimiento de la cesta de la compra dispara la moda de alquilar gallinas: por 12 euros al mes, las familias reciben 24 huevos frescos

¿Se acuerdan cuando ir al súper y coger una docena de huevos era lo más barato de la lista de la compra? Pues ya no. En 2020 costaban unos 70 céntimos. Hoy, casi cinco años después, el precio medio se dispara hasta los 2,70 euros la docena. Eso es un incremento del 286%.

Ante esta situación, muchos optan por soluciones creativas. “La gente prefiere coger una gallina, apadrinarla, a ir al supermercado a comprar huevos”, explican desde un refugio que ya cuenta con más de 40 aves y lista de espera para nuevos corrales.

Más ocio que ahorro

El alquiler de gallinas se ha convertido en la solución de moda: 12 euros al mes garantizan unos 24 huevos, unos 0,50 euros la unidad. No es más barato que el súper, pero sí más auténtico.

“Lo que más valoran no es el precio, sino la calidad y el sabor de los huevos, y poder venir a ver a la gallina de la que provienen”, cuenta Tomás, responsable de la iniciativa.

El fenómeno atrae a todo tipo de perfiles: familias, parejas jóvenes, urbanitas que buscan desconexión y sobre todo niños. “Les encanta venir, jugar con las gallinas y recoger los huevos. Para ellos es casi un recreo”, añade.

Eso sí, hay límites: “Se puede apadrinar desde una hasta 30 gallinas, que es el máximo permitido para autoconsumo”, recuerda. Y cada ave pone “media docena de huevos a la semana, dependiendo del ciclo”.

Detrás de la anécdota queda un dato menos simpático: España ha perdido más de un 5,5% de poder adquisitivo desde 2019, situándose casi a la cola de la Unión Europea.

La cesta de la compra, mucho mas cara que hace 5 años

Lo que sí queda claro es que detrás de esta moda de alquilar gallinas se esconde una realidad mucho menos pintoresca: llenar la cesta de la compra es hoy un 34% más caro que hace un lustro, y los hogares españoles han perdido ya más del 5,5% de poder adquisitivo desde 2019, a la cola de Europa, sólo por delante de Grecia.