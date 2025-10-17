Carlos Plá 17 OCT 2025 - 13:06h.

La presencia de estos animales provoca numerosos accidentes de tráfico en las calles y son un riesgo para la salud por la falta de control veterinario

AlicanteLa Policía de Medioambiente de Torrevieja (Alicante) investiga la muerte de unas 30 gallinas y gallos por envenenamiento en Alicante. Al parecer los animales fallecieron tras ingerir comida envenenada que dejó algún vecino, una hipótesis que todavía se está investigando y que se conocerá tras el análisis de los alimentos encontrados en el entorno de las gallináceas muertas. "Envenenarlas es lo último. Mala gente hay en todos sitios que hace daño gratuitamente porque no molestan, aunque deberían estar en otro hábitat", lamenta una vecina.

A principios de los 90, comenzaron a aparecer gallinas en las calles de este municipio tras la inauguración de un parque en el que se dejaron sueltos varios ejemplares junto a patos y gansos. Más de tres décadas después, esta especie ha proliferado y se calcula que ya hay 700 ejemplares.

La presencia de estos animales se ha convertido en una molestia para algunos vecinos. "Son muy bonitas, pero es un desastre. Tendrían que estar en el campo y no en las calles. Cada vez hay más porque la gente les echa de comer. El ayuntamiento debería llevárselas, ya dijeron que lo iban a hacer y no lo hacen nada", lamenta una mujer.

Peligro de accidentes de tráfico

La presencia en las calles de estos animales está provocando numerosos problemas de circulación. "Son un peligro porque pasan muchos coches y las matan. Además, hay accidentes de tráfico porque los conductores tratan de esquivarlas", asegura una vecina.

Unos accidentes que cada vez son más habituales. "Hace poco dos coches chocaron por culpa de unas gallinas en esta calle junto al parque", explica un hombre.

Otro de los riesgos de la presencia de estos animales sin control veterinario es un foco de plagas.

El consistorio, ya ha adjudicado a una empresa la captura de estos animales en un plazo de un año para que sean llevadas a un santuario sin que sean sacrificadas. Unos trabajos que no han comenzado. "Hay muchas y muy higiénico no debe ser", se queja un vecino.