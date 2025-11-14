Los médicos jóvenes denuncian saturación de pacientes, falta de personal y malas condiciones laborales

La mayoría de los sanitarios sufre insomnio, y uno de cada cuatro ha estado de baja por agotamiento

El 94% de los médicos jóvenes en España están quemados con su trabajo y el motivo principal es el agotamiento por las urgencias y las guardias nocturnas. Denuncian saturación de pacientes, falta de personal y malas condiciones laborales. "Estoy llegando a pensar que no quiero volver a trabajar como médica", expresa María Montoja, una joven médico geriatra.

La sanidad vive una saturación de pacientes, de turnos y de falta de descanso. Más de la mitad de los médicos jóvenes españoles sufren síndrome de burnout, un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral.

Una crisis que puede poner en riesgo nuestra salud

"Tienes un montón de pacientes y estás súper cansado, no actúas igual de bien y vienen los errores", explica un joven. Esta crisis puede poner en riesgo la salud de los profesionales y de pacientes. "Una población que debe estar para cuidar a la gente que enferme, pues la gente va a acabar con problemas de salud mental", dice Ángel Dávila, médico cirujano.

"Me metí en el lavabo y me puse a llorar"

La mayoría de los sanitarios sufre insomnio, y uno de cada cuatro ha estado de baja por agotamiento. "En diez minutos me llamaron cinco veces. Uno, un paciente de otorrino que se estaba ahogando por la traqueotomía, otro de colon que se estaba complicando y en urgencias que acababa de venir un politrauma. Me metí en el lavabo y me puse a llorar", explica un joven médico.

Según un estudio, lo que más influye en el cansancio son las guardias de 24 horas. "12 de la noche, miras el reloj y te quedan ocho horas", cuenta Tamara Contreras, médica uci de urgencias. Las mujeres lo viven un 24% más que los hombres. "Y me fui rezando de por favor que no suene, que no suene porque no puedo más. Y sonó", explica. "Desangrándose en un accidente de tráfico. Y tienes a la mujer del chico con sus dos niñas que estaban allí de vacaciones esperando en la puerta a ver si les digo que se han muerto o que no", narra.

Este es un problema que afecta a todas las comunidades y especialidades, lo que exige un cambio para asegurar la calidad y la continuidad de la atención médica en España.