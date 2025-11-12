Jorge Bergantiños 12 NOV 2025 - 15:12h.

Deberían ser cinco facultativos pero hay tres de baja, lo que supone que haya un "colapso"

Reconocen que solo atenderán a pacientes que tengan la cita agendada de días anteriores, salidas a domicilios y urgencias

Salvaterra de Miño, PontevedraEl centro de salud de la localidad pontevedresa de Salvaterra de Miño se encuentra colapsado por falta de personal. Así lo denuncian en una carta colgada en la puerta del recinto, los dos médicos de familia que atienden a los pacientes. De los cinco facultativos que están en plantilla, según su versión, hay tres que se encuentran de baja médica. “Con esta saturación de trabajo, de esta forma que nos hacen trabajar, hay colapso entre los profesionales.” explican en el escrito visible por todo el que pase por el edificio.

El censo de Salvaterra está en torno a las 10.000 mil personas, exceptuando los menores de 15 años que acuden al pediatra, el resto de habitantes de la localidad solo pueden ser atendidos en estos momentos por ellos. La situación es límite, los profesionales reconocen que “nuestras cabezas pensantes no dan para más (...) necesitamos estar bien para una consulta de calidad.”

Los profesionales se muestran estrictos, la prioridad es, mientras dure este periodo en el que falta más del 50% de la plantilla, “pacientes que tienen cita de agenda de días anteriores y salidas a domicilios y urgencias.” En el texto son claros, “se atenderán urgencias…urgencias” y no es que hayan tenido una errata por escribir dos veces la misma palabra, sino que piden a la población que acudan solo si es estrictamente necesario “no consultas ambulatorias que entran hoy en puerta y aparecen como urgencias.”

También, en la misiva, hacen extensible el sufrimiento que están teniendo, a los pacientes, que no pueden disfrutar de una atención con normalidad “no solo somos nosotros víctimas de esto, también vosotros como pacientes.” Por parte del Sergas, confirman que está garantizada la atención sanitaria y que hay tres médicos disponibles, ya que se ha decidido alargar el horario a uno de los miembros de la plantilla. Además, desde la Consellería de Sanidad, notifican que están a la espera de que se resuelvan una serie de procesos administrativos como ofertas de empleo y traslados, para poder dotar próximamente de más medios al centro de salud.

Desde la oposición municipal, tanto el PSOE como el BNG critican la gestión. Los nacionalistas alertan que si la situación continúa, los profesionales que están acumulando una gran carga de trabajo en estos días, “van a acabar quemados y también de baja.”

Problemas que se repiten en el tiempo

No es la primera ocasión que los profesionales de este centro de salud tienen que poner un cartel en la puerta como medida de protesta por sus condiciones de trabajo. En 2023, otro papel estuvo colgado con el texto de “Quedan anuladas todas las consultas por falta de médicos. Solo se atenderán urgencias.” En ese momento de los cinco profesionales, solo había uno disponible ya que dos estaban de vacaciones y dos se pusieron de baja en un espacio corto de tiempo.

En Galicia, según datos oficiales, en los dos últimos años se han perdido 62 médicos de familia, cayendo la cifra a menos de 3.000 facultativos de Primaria. Recientemente, la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, presidenta de la institución que es el alto comisionado del Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos y libertades, alertó de la preocupación de los gallegos sobre la cronificación de la falta de médicos en atención primaria principalmente en el rural. En su informe del 2024, la institución certifica que la cobertura sanitaria es el área que más inquieta a los gallegos. Consideran que es un problema que traspasa la frontera de la comunidad, que es extensible al Sistema Nacional de Salud, por eso piden que haya una colaboración entre las distintas organizaciones, para que existan pronto soluciones a este problema