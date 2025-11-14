Todas las vías de contagio de la gripe aviar: de las aves silvestres, heces y aguas contaminadas, entre otras

El virus de la gripe aviar es letal para las aves, que una vez contagiadas apenas sobreviven cinco días

Gripe aviar: todos los bulos y la verdad sobre el virus que obliga a mantener confinadas las granjas avícolas en España

El tránsito hacia el sur de las aves migratorias es una belleza con un lado oscuro: justo con la llegada de estos miles de estos pájaros llega el virus de la gripe aviar. Este riesgo es el que ha provocado el confinamiento de todas las granjas y explotaciones avícolas en España para evitar que los 14 focos que ya tenemos en nuestro país siguen extendiéndose.

El ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas define claramente el riesgo que representan las aves migratorias y su papel en la difusión del virus de la gripe aviar: "Son una fuente muy importante de este virus", sobre todo las aves acuáticas.

Los "patos, ocas, gansos, etc también pueden ser portadores del virus y de ahí la importancia de evitar su contacto con las aves domésticas", confirma el Jefe de servicio animal de la Xunta de Galicia, Jesús Oreja.

Todas las vías por las que se transmite el virus de la gripe aviar: aguas contaminadas, heces y cualquier superficie a la que se adhiera

Pero estos no son los únicos riesgos: el virus de la gripe aviar o la gripe del pollo, como también le llaman, puede transmitirse a través de las heces de las aves, desde el agua o la tierra puede penetrar en la explotación avícola por contacto con diferentes elementos que tienen que ver con lo humano.

Esto es, a través de superficies en las que se adhiera el virus, como los neumáticos de un camión, o la ropa o la suela del calzado de un trabajador de una granja avícola. Una vez en el organismo de las aves "es un virus muy agresivo", asegura el catedrático de salud animal, Juan José Badiola.

Las aves enfermas sufren síntomas variados, como dificultades respiratorias, pérdida de apetito y caída drástica en la puesta de huevos, que llegarán a ser inusualmente pequeños y con la cáscara deforme. Sin embargo, solo sobreviven durante poco tiempo, porque una vez activo este virus causa causa la muerte en menos de cinco días .