La revolución en la cría de pollos comenzó en los años 50 del siglo XX gracias a la vacunación

El huevo frito se encarece más del doble desde 2019: así está el precio actual de este típico plato español

Compartir







El abastecimiento de huevos está garantizado a día de hoy, pese a que puntualmente puede bajar la producción por las medidas contra la gripe aviar. No se descarta que la situación pueda afectar al precio de la docena de huevos, que se ha ido encareciendo en los últimos tiempos.

Tanto los huevos como el pollo son dos alimentos básicos en nuestra dieta. Y aunque su precio ha aumentado siguen siendo productos asequibles. El pollo, por ejemplo, ha disparado su consumo en las últimas décadas. Hay 25.000 millones de pollos de granja en el mundo. Eso es más del triple que seres humanos.

PUEDE INTERESARTE Crece el temor a un aumento del precio de los huevos por la gripe aviar: en España se consumen 143 al año por persona

La revolución en la cría de pollos comenzó en los años 50 del siglo XX, gracias a la vacunación. Y es una industria cada vez más rentable. Un ejemplo: hace 60 años un pollo de engorde no llegaba al kilo de peso a los 56 días de nacer. 20 años después, rozaba los dos kilos. Y a principios de este siglo superaba ya los cuatro.

Consumimos casi 12 kilos de pollo al año

Muchas razones explican por qué se ha convertido en un producto tan asequible. Consumimos casi 12 kilos de pollo al año por persona. Es la carne fresca que más compramos porque es sana y además por su precio, una cifra que se ha conseguido con la producción masiva en granjas, la mejora genética, la nutrición y las vacunas.

PUEDE INTERESARTE La gripe aviar se extiende en España disparando el precio del huevo: entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre

"La mejora genética que ha permitido hacer razas muy productivas. Y luego el tema de los piensos que se pueden traer a bajo coste", recalca José Miguel Mulet, catedrático de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ahora se prepara un pollo en 45 días

Todo esto ha permitido que se reduzca el tiempo necesario para que un pollo esté preparado para comerse. "Al mejorar la genética y el pienso, lo que antes hacíamos en 60 días, ahora lo hacemos en 45", señala Eloy Ureña, responsable avícola en COAG.

La calidad se paga. En una carnicería encontramos varias calidades: pollos de granja y camperos. “La carne más apretada, las pechugas más estiradas. Tarda dos meses y medio en engordar para la matanza”. El pollo campero cuesta el doble pero, en cualquier caso, es una fuente de proteína barata.