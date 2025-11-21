El ortodoncista Iván Malagón se pronuncia tras desvelarse que sedaron a la pequeña que llegó en parada cardiorrespiratoria al hospital

Muere una niña de seis años y otra de cuatro está en la UCI tras recibir un tratamiento dental en una clínica de Alzira, Valencia

El ortodoncista Iván Malagón ha anilizado en 'Informativos Telecinco' el caso de la pequeña de seis años fallecida en Alzira tras recibir un tratamiento dental en una clínica de la localidad valenciana.

La niña fallecida ingresó de urgencia en el Hospital Universitario de la Ribra en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida horas antes en una clínica dental privada. Otra menor, de tan sólo cuatro años, pese a que ya está fuera de peligro y también fue atendida en la misma clínica, llegó al centro sanitario con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Los facultativos del hospital intentaron sin éxito reanimar a la menor que estaba en parada cardiorrespiratoria y solamente pudieron certificar el fallecimiento. Ahora, hay abierta una investigación y la clínica dental se encuentra cerrada hasta que se aclaré el motivo de la muerte de las menores.

El ordodoncista señala el equilibrio entre el oxígeno y nitrógeno en una sedación normal

La propia clínica dental señala a un "lote de anestesia" como el posible causante de la muerte de la pequeña. Su propietaria, en unas declaraciones, añade: "La niña se fue perfectamente, se empezó a encontrar mal después y no sabemos qué le pudo pasar".

La propietaria continúa diciendo que a la pequeña se le administró sedación, no anestesia general: "Fue una pequeña vía para relajar a la niña y no fue operación, simplemente le quitamos unos dientecitos de leche y le hicimos unos empastes".

Tras las palabras de la propietaria y saber qué le hicieron a la menor, el ortodoncista Iván Malagón señala al equilibrio que debe de haber entre el oxígeno y el óxido nitroso en una sedación normal: "Si hay más parte de nitrógeno que de oxígeno, puede provoPcar que el paciente tenga estos síntomas". Apunta esto último refiriéndose a la parada cardiorrespiratoria que sufrió la pequeña.