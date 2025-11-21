La propietaria de la clínica de Alzira donde fue tratada una niña que murió este jueves dice que salió "aparentemente bien" del lugar

"La niña salió aparentemente bien, la anestesista no sabe qué ha podido pasar". Son las palabras de la propietaria de la clínica dental de Alzira que trató este pasado jueves a la menor de seis años de Algemesí que falleció a las pocas horas tras ser hospitalizada.

La responsable de la clínica ha destacado en 'À Punt' que se está investigando un "lote de anestesia" y que se aplicó sedación a la niña para que estuviera "más relajada". No obstante, no se la aplicó una anestesista general.

A la menor de seis años se le extrajeron unos dientes de leche y unos empastes. Y fue una profesional de la clinica quien atendió a la niña. Asegura que abandonó las instalaciones "aparentemente bien" y que no imaginaba que lo que ocurriría posteriormente.

Otra niña de cuatro años fue hospitalizada y permanece en la UCI

Otra niña de cuatro años, que fue atendida una hora y media antes que la de seis, presentó un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanece actualmente. La Sanidad Valenciana ha abierto una investigación oficial para esclarecer el suceso.