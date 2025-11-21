La propietaria de la clínica dental de Alzira que trató a las dos niñas hospitalizadas dice que investigan un "lote de anestesia"

Muere una niña de seis años y otra de cuatro está en la UCI tras recibir un tratamiento dental en una clínica de Alzira, Valencia

Compartir







Sigue la consternación en la provincia de Valencia por la muerte de una niña de seis años y la hospitalización de otra de cuatro tras recibir este pasado jueves un tratamiento dental en una clínica de Alzira. Mientras la Sanidad Valenciana investiga las causas de lo ocurrido, se conocen algunos testimonios que podrían ser clave.

La propietaria de la clínica dental de Alzira ha reconocido, en declaraciones a 'À Punt', que la menor de seis años fallecida salió de las instalaciones "aparentemente bien" y que la anestesista que la atendió "no sabe qué ha podido pasar".

La anestesia no fue aplicada por una anestesista general

La responsable de la clínica ha detallado que a la menor se le extrajeron unos dientes de leche y unos empastes. Para que estuviera "más reladaja", se aplicó sedación. La mujer destaca que no se la aplicó una anestesista general y que se está investigando un "lote de anestesia".

La menor de cuatro años que fue atendida una hora y media antes que la de seis, y que presentó un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia después de que la tuvieran que trasladar de urgencia.