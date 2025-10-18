Noelia Camacho Agencia EFE 18 OCT 2025 - 20:02h.

Oliver, Jesús y José Ángel relatan el rechazo social que han sufrido por el VIH, enfermedad que tienen 150.000 personas en España

La cuarta Marcha Positiva que visibiliza el estigma asociado al VIH ha recorrido este sábado Madrid -desde el Ministerio de Sanidad al Museo Reina Sofía- con centenares de manifestantes bajo el lema 'Ante el estigma, somos la respuesta'. Informa en el vídeo Noelia Camacho.

La movilización, organizada por la Coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida), pretende visibilizar y concienciar sobre la realidad de las personas que viven con el VIH en nuestro país.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado en la manifestación donde ha señalado que se trata de un colectivo que lleva luchando "muchísimos años frente a la discriminación y frente a la estigmatización" y ha indicado que con esta marcha también se visibiliza al colectivo LGTBI y "a todas las personas que quieren tener una normalización de su vida".

García ha subrayado que su Ministerio sigue impulsando medidas no solo para la prevención, sino también para la innovación y los tratamientos.

"Nos enfrentamos a muchas barreras"

Por otra parte, Carmen Martín, elegida presidenta de Cesida en el Congreso de la organización celebrado este viernes, ha recordado que las personas que "vivimos con VIH nos enfrentamos a muchas barreras, algunas son autoimpuestas porque también hay autoestigma" al haber sufrido situaciones de discriminación y de rechazo que "generan problemas de salud mental, ansiedad, depresión o estrés".

Martín asegura que las mujeres han tenido una mayor invisibilidad "asociada las etiquetas de mala madre, de mala mujer, a la promiscuidad; siempre se ha utilizado como una coartada para enjuiciar nuestros comportamientos como mujeres".

Aunque reconoce que se está avanzando en el camino para erradicar el estigma gracias al Pacto de Estado por la igualdad de trato y no discriminación asociada al VIH.

La presidenta de Cesida ha destacado que su intención es trasladar al Ministerio de Sanidad la necesidad de crear una especialidad de enfermedades infecciosas y el acceso de todo a nuevas terapias que mejoren la calidad de vida.

150.000 personas en España con VIH

Oliver Marcos, secretario general de Cesida, ha recordado que 150.000 personas viven en España con VIH y en torno al 20 por ciento son mujeres. "Probablemente, los conocemos, lo que pasa es que nunca nos han llegado a decir que tienen VIH por el miedo al rechazo o a la posible discriminación", ha afirmado.

Por ello, incide en que la visibilización tiene que ver con no "experimentar sentimientos de vergüenza, de miedo o de que vamos a perder a lo mejor un trabajo o una pareja sexual o amistades".

Ha reseñado, además, que a pesar de los avances médicos, sigue habiendo, después de 40 años, una "gran deuda de investigación para conseguir una cura" y reclama a la sociedad que erradique el tabú de hablar sobre salud sexual: "La educación sexual es una deuda pendiente".

Hace unos días Cesida denunció que la campaña de sensibilización sobre el VIH 'Vidas Conectadas: Cada parada, una historia', en la que aparecía en bañador Oliver Marcos, su secretario general, había sido censurada y retirada de 23 estaciones del Metro de Madrid.

La portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que siga invirtiendo para que las personas con VIH no sean excluidas, y ha lamentado que el Partido Popular no esté presente en este tipo de reivindicaciones.