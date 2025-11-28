La mascarillas podrían volver ante la epidemia de gripe en España: "Serían muy recomendables"

Los médicos ven "muy probable" que la variante subclado K del virus gripal H3N2 haya empezado ya a circular en España

La gripe se adelanta por la posible entrada de una variante más transmisible: "La vacuna de este año contiene una composición ligeramente distinta"

Compartir







Parece que este invierno se presenta complicado de cara a los principales virus respiratorios, que están circulando antes de lo previsto y la gripe ya alcanza niveles epidémicos en nuestro país al registrar 40,1 casos por cada 100.000 habitantes en la semana del 17 al 23 de noviembre, lo que supone un aumento del 13,9 por ciento respecto a la semana previa.

Ante la rápida expansión del virus respiratorio, algunas comunidades autónomas han vuelto a sacar a la palestra una palabra polémica en España: mascarillas.

Ante esta recomendación y ante una posible obligatoriedad de su uso en ciertos lugares, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Aitor Nogales, investigador del CSIC, que nos ha explicado los motivos por los que este año la gripe viene más fuerte que en otras ocasiones: "En realidad, el virus de la gripe son tres virus. Uno de ellos es el que está afectando más ahora y es un tipo de virus que durante los últimos dos años no circulaba con fuerza. Además, este año el virus ha mutado mucho y la inmunidad de la población es menor que la esperada", ha explicado.

Sobre si vamos a llegar a las mascarilla, ha analizado: "No sé si vamos a llegar, pero en ciertos ámbitos como centros de salud serían muy recomendables porque allí acude gente enferma".

Galicia y Valencia se suman a la recomendación de Aragón de usar mascarillas en centros sanitarios

En términos generales, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs), que engloba gripe, Covid-19 y bronquitis y bronquiolitis, se sitúa en 519,3 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 482,2 casos por cada 100.000 habitantes de la semana previa. Las IRAs también superan el umbral epidémico, con una intensidad de transmisión "baja".

La tasa de Covid-19 es de 3,3 casos por cada 100.000 habitantes, habiendo sufrido un ligero descenso respecto a los 3,7 casos de la semana anterior. En el caso de la bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, la tasa se ha incrementado un 13 por ciento en una semana y se sitúa en 314,3 casos por cada 100.000 habitantes.