España es el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea y el tercero del mundo

Alerta ante la peste porcina es España: "No es fácil de controlar"

El sector porcino es clave para nuestra industria y nuestra ganadería, además de que se juega miles de millones de euros. España es el primer productor de carne de cerdo de la Unión Europea y el tercero del mundo. Eso supone una facturación anual de casi 9.000 millones de euros.

La mitad de esa carne se exporta y, con la actual coyuntura, eso supone un problema. Porque uno de cada tres certificados de exportación, es decir, los papeles necesarios para que la carne salga de España, está en pausa.

"Estamos viviendo con preocupación estos momentos. Hay que extremar las medidas y no bajar la guardia para que no pueda entrar un animal de fuera de la explotación. Hay que cerrar puertas, desinfectar camiones, revisar vallas...", explica Jordi Siscart, responsable del sector porcino de la Asociación Agraria Jarc.

¿Es seguro comer carne para los humanos?

Se están llevando a cabo medidas urgentes, importantes, pero claro, la pregunta es, ¿y a nosotros los humanos nos puede afectar? La peste porcina es una enfermedad vírica, altamente contagiosa y mortal, pero solamente afecta, y esto es muy importante, a cerdos y jabalíes.

Es decir, comer carne para el ser humano es seguro. Por ahora, el virus no ha entrado en ninguna de las granjas. Pero si lo hiciese eso supondría prácticamente la muerte de todos los animales de esa explotación.

"No es capaz de producir ningún tipo de fenómeno de enfermedad en las personas. Y es un hecho histórico. No ha habido ningún caso registrado en el mundo de infección humana por virus de la peste porcina africana", concluye Juan José Badiola, catedrático de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza.