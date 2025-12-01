Alerta ante la peste porcina es España: "No es fácil de controlar"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Joaquín Vicente, catedrático del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos
Planas aclara que la peste porcina no afecta a humanos y buscará limitar "al máximo" el impacto económico
Alerta máxima en España ante la peste porcina. Con dos casos de jabalíes muertos en la sierra de Collserola, en Barcelona, y la investigación en curso de las muestras de otros cuatro animales en la misma zona, el ministro Planas ha lanzado un mensaje de tranquilidad durante la mañana de este sábado 29 de noviembre.
Para hablar de este preocupante brote de peste porcina en nuestro país, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Joaquín Vicente, catedrático del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, que lo primero que ha querido hacer es tranquilizarnos ante la imposibilidad del contagio a humanos: "No, esta enfermedad no supone ningún riesgo para la salud humana y solamente afecta al cerdo y al jabalí", ha sentenciado.
"La principal consecuencia de es que se producen restricciones en el sector comercial y el sector porcino es muy importante en nuestro país y todo lo que le afecte tiene unas consecuencias inmediatas en la economía nacional", ha destacado el experto.
Sobre si es fácil controlar los brotes de fiebre porcina, Joaquín Vicente nos ha explicado: "En general no es fácil, pero en este caso concreto es probable que se pueda hacer porque esté localizada en una zona concreta".
Sobre si peligra nuestro jamón, ha respondido: "Yo diría que no porque el jamón que nos vamos a comer esta Navidad ya está hecho. Creo que las administraciones lo están poniendo todo por su parte y seguramente este brote esté controlado a lo largo de los próximos meses y no tengamos más problemas. No quiero especular demasiado porque es ahora cuando estamos empezando a conocer la verdadera magnitud que pueda tener este problema".