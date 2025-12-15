Los sindicatos desconvocarán la huelga sanitaria tras alcanzar un preacuerdo con Sanidad

Entre los acuerdos destaca la jornada laboral de 35 horas semanales, una demanda histórica del personal sanitario

Unos 2.000 médicos se echan a la calle solo en Madrid en el primero de los cuatro días de huelga

Compartir







El Ministerio de Sanidad ha alcanzado este lunes un preacuerdo con los sindicatos de la mesa de negociación del Estatuto Marco —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y CIG-Saúde— que permitirá desconvocar la huelga indefinida prevista para finales de enero en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

El entendimiento se ha producido tras una reunión celebrada desde primera hora de la mañana entre las organizaciones sindicales y la ministra de Sanidad, Mónica García, en un contexto de fuerte presión tanto sindical como política.

El encuentro fue convocado de manera extraordinaria el pasado viernes, después de que los sindicatos reclaman la retirada del borrador del nuevo Estatuto Marco, al considerar que incluía aspectos regresivos en derechos laborales.

A esta exigencia se sumaron varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, que cuestionaron el texto por entender que invadía competencias autonómicas y se había elaborado sin suficiente consenso territorial.

El preacuerdo alcanzado incorpora algunas de las principales reivindicaciones sindicales. Entre ellas destaca la jornada laboral de 35 horas semanales, una demanda histórica del personal sanitario que busca reducir la sobrecarga asistencial y homogeneizar condiciones entre comunidades.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde las organizaciones sindicales se valora el acuerdo como un cambio de rumbo en la negociación y una señal de que el Ministerio está dispuesto a corregir los aspectos más conflictivos del borrador inicial.