Durante la huelga de los facultativos, los centros de salud y hospitales funcionan al 50%

Hasta 300.000 médicos, llamados a una huelga por la duración de sus jornadas y de las guardias

Este martes comienza una huelga nacional de médicos que durará hasta el viernes. Protestan contra la reforma del estatuto que regula sus condiciones laborales. Se quejan de la duración de sus jornadas y de las guardias, explica Ricard Martín en el vídeo. Durante la huelga, los centros de salud y hospitales funcionarán al 50%. Preocupa que esta huelga se dé en plena ola de gripe.

Médicos de toda España están llamados a secundar los cuatro días de parón consecutivos. Reivindican un estatuto propio que reconozca sus particularidades. Esta es la tercera huelga de batas blancas en seis meses.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han decidido mantener sus protestas porque insisten en que este colectivo merece más que un capítulo específico dentro del texto global de la ley que rige las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios.

El nuevo parón llega pocos días después de que los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) hayan programado otra huelga indefinida en enero pero por el motivo contrario: rechazan de plano que los médicos tengan una ley propia y critican la "deslealtad" del Ministerio por haber tenido negociaciones "paralelas" con CESM y SMA para tratar las condiciones de estos profesionales.

Desde el Ministerio, por su parte, apelan a la "responsabilidad colectiva" de no bloquear el texto porque ello supondría perder una "oportunidad histórica" de reformar una ley que lleva dos décadas paralizada.

Sanidad garantiza que el borrador, al que se ha llegado tras más de 60 reuniones con sindicatos, comunidades y otros actores implicados, atiende "todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial", pero que no puede incluir muchas de las exigencias sindicales porque invaden las competencias autonómicas o son anticonstitucionales.

Qué ofrece el Ministerio de Sanidad

Defiende que el texto pone fin a la inestabilidad mediante ofertas públicas de empleo obligatorias cada dos años, reduce las guardias de 24 horas a un máximo de 17, delimita el número de las que se pueden hacer semanalmente o reconoce que las libranzas o descansos obligatorios, previos y posteriores a las mismas, no generen deuda horaria, entre otras muchas mejoras.

Pero nada de eso convence a CESM y SMA, que han contestado con un tercer llamamiento nacional a médicos y facultativos tras los de junio y octubre, aunque han dejado libertad a cada sindicato autonómico para que programe las acciones que considere más oportunas.

Habrá lugares donde las movilizaciones se producirán los próximos cuatro días, en otros se reducirán a dos y habrá sitios que se centrarán en un solo acto, aunque la mayoría de ellos quieren coincidir en concentraciones el jueves.

En Madrid, por ejemplo, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), celebrará una gran manifestación que partirá a las 10 del Congreso hacia el Ministerio de Sanidad con el objetivo de lograr un estatuto que "dignifique" la profesión, pero también exigir a la administración madrileña demandas pendientes que son de su competencia, como mejoras retributivas o la equiparación del Hospital Gómez Ulla con el Sermas.

Por su parte, Metges de Cataluña ha convocado dos manifestaciones en Barcelona, una este martes, que empezará a las 10:30 horas en la Delegación del Gobierno en Cataluña y finalizará en la Plaça de Sant Jaume, y otra el miércoles desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona al Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.

Más de 300.000 facultativos de toda España están llamados desde este martes a secundar el paro.