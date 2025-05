Redacción Cataluña 27 MAY 2025 - 17:01h.

La motivación cristiana llevó a Adrià a hacerse donante altruista: "Me sentí llamado en correspondencia con la filosofía de vida que quiero llevar"

El vecino de Olesa de Montserrat esperar inspirar a otras personas a hacer otros gestos más pequeños

BarcelonaEn España solo se han registrado 23 casos de donaciones de riñón altruistas. Uno de ellos es el de Adrià Montoro, un joven de 30 años que ha propiciado una cadena de cinco trasplantes en el Hospital del Mar en Barcelona, después de que su motivación cristiana le llevase a hacerse donante altruista al sentir la llamada cuando fue a donar sangre.

"Me sentí llamado en correspondencia con la filosofía cristiana de vida que quiero llevar, en inspiración de ese acto de amor y donación que hay en la figura de Cristo", ha explicado el graduado en Filosofía y estudiante de un máster de mediación y gestión de conflictos.

En su caso, Adrià había vivido en primera persona el caso de un familiar que recibió un trasplante: "Le cambió la vida y el marido, que es quien le dio el riñón, estaba bien". Un gesto que quedó marcado en el corazón del joven de Olesa de Montserat (Barcelona), quien decidió dar el paso tras una convocatoria de Cruz Roja para donar sangre.

Casi un año de pruebas médicas y psicológicas

"Me puse a investigar qué más se puede dar y vi que existe la posibilidad de ser donante altruista. Lo primero que hice fue contactar con la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT). Escribí un correo, pero pensaba que no me iban a contestar", recuerda Adrià sobre su primer paso para convertirse en donante altruista.

La OCATT le respondió al correo y al cabo de una semana ya estaban reunidos para llevar a cabo la acción de Adri à: "Me plantearon todo. Una de sus funciones principales es informarme de los riesgos para tomar una decisión libre e informada. Me hicieron selecciona un hospital, que elegí el del Hospital del Mar, y a partir de ahí fue un periodo de 10 meses de pruebas médicas y psicológicas. Quizás podrían haber sido menos, pero me dejaron ese tiempo para que lo sintiera y reflexionara".

Una vez transcurrido el tiempo, la Organización Catalana de Trasplantes y el centro hospitalario de la capital catalana se encargaron de crear la cadena de los trasplantes y, cuando estuvieron listos, le convocaron para llevar a cabo los trasplantes. "Fueron tres días en el hospital para estar bien controlado y cuando regresé a casa fueron tres semanas un poco duras, que me costaba moverme y tenía dolor por las grapas. Una vez me las quitaron ya todo fue a mejor y a los dos meses estaba casi de vida normal", añade.

Esta decisión fue una situación "más delicada" e "intensa" para su familia, que "siempre" le acompañó en su acción: "Soy un bicho raro. Me siento bien y sobre todo es la satisfacción de la coherencia en la opción de vida y saber qué he hecho bien a alguien, aunque para mí ese alguien es abstracto. No conozco a la persona y no puedo gozar de verla bien, pero no es relevante como la satisfacción del creer en el ser humano y el poder darse a los demás".

Inspiración para otras personas

Esta donación altruista comportaba riesgos, pero Adrià admite que su vida apenas ha cambiado: "Tengo que seguir un estilo de vida sano, que ya era mi propósito incluso antes de ello, y un chequeo anual para ver que el otro riñón está funcionando bien. A partir de eso, se puede llevar una vida normal".

Con su gesto, el vecino de Olesa esperar inspirar a otras personas a hacer otros gestos más pequeños. "Me gustaría mover a la gente a darse y creer en esta filosofía de darse al prójimo en las cosas que tenemos al alcance en el día a día. Ahí resiste la fuerza de hacerle bien en los demás y no tanto en los gestos que pueden ser espectaculares o más intensos que quizás como es el caso", sentencia uno de los 23 casos de donaciones de riñón altruistas.

