La Navidad también pesa: un psiquiatra explica cómo gestionar la tristeza y el estrés en estas fechas

Javier Quintero, psiquiatra, ofrece cuatro claves para gestionar el estrés y la tristeza durante la Navidad

Sentirse triste en Navidad "tiene una explicación", según una psicóloga: "No hay que verlo como un problema"

La tradición —y también el marketing— nos empuja a la idea de que la Navidad debe ser sinónimo de alegría, risas y unión. Sin embargo, ese relato no siempre encaja con la experiencia real de muchas personas durante estas fechas. Lo vivido a lo largo del año no desaparece de forma automática porque llegue la Navidad, ni las emociones se transforman en positiva porque estemos en una fecha específica en el calendario.

El psiquiatra Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor y profesor titular de Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, recuerda que es normal experimentar emociones encontradas en las celebraciones familiares navideñas y que reconocerlas es el primer paso para gestionarlas.

En este sentido, explica que la Navidad despierta emociones que van mucho más allá de la alegría y, aunque estas fechas suelen asociarse a ilusión, reencuentros y momentos especiales, para muchas personas también viene acompañada de estrés y tensión emocional.

Preparar comidas para toda la familia, convivir con personas con las que no siempre existe una buena relación o enfrentarse a esa silla vacía puede convertir estas fiestas en un periodo especialmente vulnerable.

Las cuatro recomendaciones principales

Por ello, hace una serie de recomendaciones que pasa por: