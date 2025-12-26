Aunque los casos de gripe han disminuido, la incidencia se mantiene por encima del umbral epidémico y sigue aumentando entre los adultos mayores

Una investigación revela cómo la vacuna de la gripe también protege frente a infecciones bacterianas mortales

Compartir







La tasa de gripe en España ha disminuido un 2,5 % en la última semana, situándose en 192,6 casos por cada 100.000 habitantes. Según el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este viernes por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), se trata del primer descenso de la curva de infecciones de esta temporada.

El informe, que analiza la semana del 15 al 21 de diciembre, refleja que la reducción se produce sobre todo en los grupos más afectados hasta ahora. Los niños de uno a cuatro años registran 580,1 casos por 100.000 habitantes (-11,8 %), los menores de un año 456,9 (-9,3 %) y los de 5 a 19 años 327,8 (-14,2 %).

PUEDE INTERESARTE Las mascarillas tienen fecha de caducidad: por qué es importante dejar de usarlas a los tres años

Aun así la gripe se mantiene por encima del umbral epidémico con intensidad media. Entre los adultos mayores, la incidencia ha aumentado: el grupo de 70 a 79 años registra 106,5 casos por 100.000 habitantes, (un incremento del 25,7 %); los de 60 a 69 años, 115,3 casos (19,4 %). También se observa un ligero aumento en adultos de 20 a 59 años (175,2) y en mayores de 80 años (93,5).

Algunas comunidades ya han superado el pico de gripe

A nivel regional, algunas comunidades ya han superado el pico de gripe. El País Vasco lidera la incidencia, con 617 casos por 100.000 habitantes, seguido de Cataluña (más de 500) y Galicia (103). También se observa un descenso en Madrid (209), Navarra (271), Aragón (346), Comunidad Valenciana (332) y Murcia (191).

Por el contrario, los contagios continúan aumentando en Andalucía, que registra 79 casos —aunque la incidencia sigue siendo baja, se ha duplicado respecto a la semana anterior—, y en La Rioja (211).

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Infecciones respiratorias agudas: aumento impulsado por bronquitis y bronquiolitis

A pesar del descenso de la gripe, la tasa de infecciones respiratorias agudas (IRAs), que incluye gripe, Covid-19 y bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, ha subido un 2,7 %, alcanzando 834,1 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento se debe principalmente a bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años (478,5 casos, +3 %). La incidencia de Covid-19 se mantiene baja, en 3,8 casos por 100.000 habitantes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En Atención Primaria, el porcentaje de positividad es del 48 % para gripe (54,7 % la semana previa), 1,3 % para SARS-CoV-2 (0,7 %) y 6,6 % para virus respiratorio sincitial (VRS, 5,3 %).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Situación en hospitales

La tasa de hospitalización por infección respiratoria aguda grave (IRAG) es de 21,7 casos por 100.000 habitantes, ligeramente inferior a los 22,2 de la semana anterior. La positividad hospitalaria se sitúa en 42,4 % para gripe, 0,7 % para SARS-CoV-2 y 14,2 % para VRS.

La hospitalización por gripe se mantiene en 9,2 casos por 100.000 habitantes, con un 19,9 % de neumonía, un 4,5 % de ingreso en UCI y un 3,9 % de letalidad desde el inicio de temporada. La Covid-19 registra 0,2 hospitalizaciones por 100.000 habitantes, con un 23,1 % de neumonía, 3,5 % de ingreso en UCI y 10,3 % de letalidad.

En cambio, la hospitalización por VRS aumenta a 3,1 casos por 100.000 habitantes (2,6 la semana previa), con un 10,9 % de neumonía, 9,9 % de ingreso en UCI y 1 % de letalidad.

Exceso de mortalidad

Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), en la semana 51 se registraron 10.374 fallecimientos en España, frente a los 9.428 esperados.