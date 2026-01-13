En muchos casos, es imprescindible apoyarse en la terapia

La "barrera visual" de tatuajes y piercings: pueden dificultar la detección precoz de lesiones cutáneas y melanomas

El pasado mes de agosto, Patricia llegó a pensar que no superaría su depresión. Se dejó caer, su día a día se redujo a sobrevivir. No era la primera vez que le ocurría, pero en esta ocasión el detonante fue claro: la jubilación. Dejó de encontrar sentido a su vida y, poco a poco, la falta de ganas fue en aumento. La anhedonia —la incapacidad para disfrutar de las cosas— se instaló por completo.

No había placer, no había interés. "No encontrar sentido a mi vida una vez jubilada", junto con la falta de ganas fueron los síntomas definitivos

Y decidió pedir ayuda, "no disfrutaba con nada", Patricia defiende que, en muchos casos, es imprescindible apoyarse en la terapia, pero también reconoce que, a veces, la medicación resulta necesaria, en su caso, fue la clave.

Sin embargo, el abordaje se complica cuando se habla de depresión resistente: un cuadro depresivo que no responde a dos líneas de tratamiento antidepresivo convencional, Aguilar Salvatore, psiquiatra de la unidad depresión resistente del hospital Palau Joan De Deu explica que para estos pacientes existen terapias innovadoras.

Una de ellas es la esketamina intranasal, un fármaco de autoadministración que se utiliza en unidades especializadas para combatir la cronicidad de la depresión

Combinada con técnicas como la estimulación magnética transcraneal, favorece que las neuronas se conecten entre sí con mayor eficacia. Estos tratamientos estimulan la liberación de sustancias como el BDNF, fundamentales para el fortalecimiento y la reconexión neuronal.

Los resultados son esperanzadores: en menos de un año, ocho de cada diez pacientes han sido dados de alta y, en la mitad de ellos, los síntomas depresivos han desaparecido por completo.