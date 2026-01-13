Candela Hornero Madrid, 13 ENE 2026 - 11:07h.

Otros tres pacientes han sido afectados, uno de los cuales está ingresado en la UCI

Aseguran que se ha tratado de un error humano y que el servicio de Sanidad de Castilla y León lo asume como propio

Dos pacientes con cáncer han fallecido en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) después de que hubiera un error en el preparado de su tratamiento, según fuentes del Hospital.

Además, otros tres pacientes oncológicos han sido afectados. Uno de ellos se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), otro se encuentra en planta y otro ha sido dado de alta.

No hay más pacientes en riesgo

Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad. Desde el hospital aseguran que se trata de un error humano en la dosis del tratamiento y lo asumen como fallo propio del hospital sin señalar a nadie de la plantilla como responsable, por lo que será responsabilidad del servicio de Sanidad de Castilla y León (Sacyl).

Este fallo en el preparado ha afectado a un número concreto de pacientes, por lo que desde el hospital instan a que no hay más pacientes en riesgo.

El hospital asume como propio el error

A las familias de los fallecidos y los propios afectados, según indican desde el hospital, se les ha informado de forma trasparente de lo ocurrido. Además, apuntan que han puesto a su disposición los recursos del centro y los servicios jurídicos. Por motivos de protección de datos y cooficialidad, declinan facilitar detalles adicionales sobre los pacientes ni sobre el procedimiento concreto en el que se produjo el error.

Según señala la gerencia del hospital, en cuanto conocieron lo ocurrido abrieron una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y han revisado y actualizado los protocolos de actuación relacionados con la preparación y administración de este tipo de tratamientos para que se minimicen las posibilidades de errores humanos.

Los responsables del hospital destacan que no supone un riesgo generalizado, ya que este tipo de tratamientos requieren un cálculo de las dosis de forma individualizada, e inciden en que la situación está bajo control.