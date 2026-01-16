Hablamos con el jefe de microbiología del Hospital de la Paz sobre lo importante que es lavar este utensilio cada día

Aunque las botellas térmicas reutilizables nacieron con el noble objetivo de sustituir a las botellas de plástico - contribuyendo al mantenimiento del medio ambiente - éstas, para ser saludables, necesitan de un mantenimiento que poca gente conoce, tal y como demuestra este reportaje de Informativos Telecinco, elaborado por M. Fente, J. Tejón y A. Jiménez.

Al preguntarle a los ciudadanos si saben que es necesario lavarlas todos los días para evitar que los posos del agua o el líquido que cada persona deposite en ellas no genere bacterias, estos han contestado con sinceridad que no "tenían ni idea". Los expertos advierten que estas botellas, que utilizamos para todo - para llevarlas a clase, al gimnasio o al trabajo - pueden llegar a acumular hasta 40.000 bacterias si no las lavamos a conciencia:

"Hay que lavarlas todos los días con agua y jabón"

"Pueden llegar a tener millones de unidades de bacterias, que pueden provocar infecciones graves como la salmonela o los estafilococos", asegura Julio García Rodríguez, jefe de microbiología del Hospital de la Paz de Madrid. Por ello, es recomendable lavarlas, no solo con frecuencia, sino todos los días, con agua y jabón, como cualquier otro utensilio de cocina que utilizamos en nuestra rutina.

Conscientes de esta realidad, algunos usuarios de TikTok han advertido en sus cuentas de que "beber agua de una botella reutilizable sin lavar puede tener más bacterias que nuestro inodoro". Por eso, en las redes encontramos también consejos para limpiarlas adecuadamente, por ejemplo, enjuagando bien la botella con movimientos circulares para que el jabón llegue a todos sus rincones. Así, los ciudadanos entrevistados en este reportaje han tomado nota, para no tener problemas de salud relacionados con el incorrecto cuidado de estos ecológicos utensilios, que reducen de forma notable el consumo de plásticos en nuestro planeta.