Alertan de un brote de salmonela en un instituto coruñés: 68 afectados, 17 confirmados y tres ingresados

La ingesta de una tortilla fue lo que generó la infección de salmonela

La Xunta de Galicia investiga un brote de gastroenteritis que afecta a medio centenar de alumnos de un instituto de A Coruña

La Consellería de Sanidad ha informado de que el brote alimentario detectado en el instituto de Elviña, en A Coruña, eleva ya a 68 personas afectadas, de las cuales 17 han dado positivo por salmonela y tres permanecen ingresadas.

La Xunta de Galicia ha explicado que el estudio epidemiológico continúa en marcha para determinar el alcance total del brote y confirmar el origen exacto de la infección. Hasta el momento, 17 analíticas han resultado positivas, mientras que el resto de los afectados presentan síntomas compatibles.

Los estudiantes afectados pertenecen a todos los cursos del centro y han sufrido vómitos, diarrea y fiebre

Han sido atendidos tanto en centros de salud y puntos de atención continuada (PAC) como a través de consultas telefónicas, en función de la gravedad de los síntomas. El instituto no dispone de comedor escolar, aunque sí cuenta con una cafetería, que permanece cerrada de forma preventiva.

Las autoridades sanitarias sospechan que el origen del brote podría estar en el consumo de tortilla durante la hora del recreo entre los días 8 y 9 de enero

Sanidad mantiene activados los protocolos de vigilancia y control, mientras se analizan las muestras alimentarias y se sigue la evolución de los afectados para evitar nuevos contagios.

Según ha publicado 'El español' Desde el ANPA del centro han indicado que los afectados evolucionan “poco a poco”, según la información que les están trasladando las familias. Además, han señalado que el instituto está aplicando todas las medidas marcadas por la administración autonómica y mantiene informadas a las familias de los pasos a seguir en todo momento.