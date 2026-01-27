El fallecido en una finca ganadera de Puente Arce, en Cantabria fue atacado por un toro

La autopsia confirma que la muerte fue por politraumatismo

Una autopsia ha confirmado que un hombre de 70 años identificado como JR.B.C. murió a causa de politraumatismos tras ser atacado por un toro en una finca ganadera de Puente Arce, en el municipio de Piélagos en Cantabria). La víctima fue hallada sin vida este lunes alrededor de las 14:00 horas por un familiar en la estabulación de la finca, donde se crían animales, y presentaba signos claros de traumatismo.

Inicialmente se desconocía si el fallecimiento se debía a causas naturales o si había sido provocado por algún accidente con los animales del lugar, pero la autopsia ha descartado otras hipótesis y ha concluido que fue atacado por un toro.

El animal, tras el suceso, fue retirado y llevado a un matadero

Tras el hallazgo, el Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 14:15 horas, movilizando al servicio sanitario del 061, cuyos equipos se desplazaron a la finca e instaron a la presencia de la Policía Local debido a la presencia de animales en el lugar.

Este tipo de accidentes con ganado no son habituales, pero se enmarcan dentro de los riesgos inherentes al sector ganadero, donde el trabajo diario con toros y otros animales de gran tamaño requiere precauciones específicas para evitar incidentes graves.

El funeral de JR.B.C. se ha programado para este miércoles a las 16:00 horas en la parroquia de San Pedro de Escobedo de Camargo, tras lo cual será incinerado en el crematorio de Ciriego