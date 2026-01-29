Juan Salinas 29 ENE 2026 - 05:30h.

Denuncia que “sólo es legal hacer guardias de 24 horas seguidas con los médicos”, lo cual también afecta a la calidad asistencial a los pacientes

Médico anestesista, profesor y divulgador, David Callejo se ha consolidado como una de las voces sanitarias más influyentes en redes sociales, donde suma más de medio millón de seguidores. Desde Instagram y otras plataformas, combina su experiencia clínica con una clara vocación pedagógica para acercar la medicina a la ciudadanía, explicando desde la importancia de la salud sexual hasta hábitos sencillos que pueden mejorar la calidad de vida.

En un contexto especialmente complejo para el sistema sanitario —con profesionales exhaustos, condiciones laborales cada vez más precarias, huelgas médicas y una creciente desconfianza alimentada por bulos y discursos pseudocientíficos—, Callejo reivindica la divulgación como una herramienta clave de salud pública.

Frente al ruido de los falsos gurús y las soluciones milagro, apuesta por una comunicación clara, honesta y basada en la evidencia científica, convencido de que informar bien también es una forma de cuidar.

Pregunta: ¿En qué momento decides que la medicina no solo debía ejercerse en un hospital, sino también comunicarse fuera de él?

Respuesta: Yo tenía una cuenta en Instagram dedicada a la divulgación, pero muy enfocada a médicos, personal de enfermería, estudiantes de medicina y de enfermería. Usaba un lenguaje muy técnico y científico, a veces incomprensible para la sociedad. Yo pensaba que eso me daba autoridad y me hacía parecer más serio. Pero entonces llegó marzo de 2020, la pandemia. Y la sanidad cambió, el mundo cambió en sólo 15 días. Eso me hizo ver que por el bien de todos había que divulgar a la población sobre mascarillas, vacunas o cuarentenas. Y había que divulgar con un lenguaje sencillo y accesible para todo el mundo.

P: Tienes más de medio millón de seguidores: ¿qué responsabilidad sientes al hablar de salud en redes? ¿Cuál es el mayor reto al explicar temas médicos complejos de forma sencilla sin perder rigor científico?

R: La misma responsabilidad que siento delante de mis pacientes en quirófano o en consulta. Siento que un problema de comunicación en redes o con los pacientes puede tener consecuencias muy negativas en su salud. Hay que tener un equilibrio entre buscar que te entienda todo el mundo y simplificar demasiado. Ese es uno de los mayores retos.

Estamos en un punto peligroso: personas sin formación enseñan ciencia en redes cedida

P: ¿Por qué crees que los discursos pseudocientíficos calan tan fácilmente en la sociedad? ¿Qué daño real pueden causar los “gurús de la salud” y las falsas soluciones milagro?

R: Porque prometen cosas que no son reales. Hay muchas personas con problemas de salud a quienes los sanitarios no les dan una solución sencilla. Muchos de estos gurús dan la solución. “Bebe de mi botella especial que purifica el agua”. Eso da esperanza a las personas y de paso les vacía los bolsillos. Estamos en un punto peligroso en redes, personas sin apenas formación nos “enseñan” ciencia a profesionales con años de estudio y experiencia.

P: Como divulgador, ¿cómo decides cuándo desmontar un bulo y cuándo no darle visibilidad?

R: Si veo que el bulo puede hacer daño a la salud pública o simplemente está teniendo mucha repercusión. En general no suelo citar nunca la fuente del bulo, no quiero darles más publicidad y mi debate no suele ser nada personal.

P: ¿Crees que a los profesionales sanitarios se les escucha menos que a influencers sin formación?

R: No creo que sea así. Pero la sanidad está como está. Los pacientes enferman y pasan días hasta que tienen cita con un médico. Cuando consiguen esa cita a veces es de solo unos minutos. Es lógico que busquen información en otros lugares y tenemos personas con millones de seguidores que dan esa información. Por eso es tan importante que haya sanitarios en redes. Si no hay sanitarios habrá gente sin formación hablando de salud.

Si un médico lleva 23 horas trabajando, no va a operarte igual de bien cedida

P: La sanidad atraviesa un momento complicado: ¿cómo se vive desde dentro del sistema?

R: Son momentos duros. Es difícil transmitir a la población que estamos agotados. Que no podemos seguir haciendo guardias de 24 horas. Trabajando más de 80 horas semanales. Y que esta situación es mala para la salud de los médicos, pero también para los pacientes.

P: ¿Y qué impacto tiene la precariedad laboral en la calidad asistencial?

R: Tienen todo el impacto. Si un médico lleva 23 horas trabajando y tiene que operarte no lo va a hacer igual de bien. Es duro decirlo pero es la realidad. Necesitamos un cambio estructural del sistema.

Sólo es legal hacer guardias de 24 horas seguidas con los médicos cedida

P: ¿Crees que la sociedad es realmente consciente de la presión a la que están sometidos los profesionales sanitarios?

R: Es muy difícil generalizar. Estoy seguro que una parte de la población nos entiende y nos respeta. Pero también vemos en redes a personas que piensan que “los médicos ya sabíamos al elegir la carrera que íbamos a trabajar 24 horas”. Lo cierto es que, en España, si eres empresario y quieres contratar a alguien para trabajar 24 horas y que 24 horas después vuelva a trabajar, tienes que contratar a un médico. Solo es legal hacer esto con nosotros.

P.: ¿Qué cambios urgentes necesita el sistema sanitario?

R: Cuidar más a los profesionales. Pero, al margen de eso, creo que hace falta un sistema más multidisciplinar. Necesitamos más psicólogos, entrenadores, fisioterapeutas y nutricionistas en el hospital.

P: Uno de tus objetivos es hacer la medicina accesible: ¿qué conceptos básicos de salud debería conocer toda la población?

R: Insistiría mucho en la prevención, detección y tratamiento de paradas cardiacas y atragantamientos. Es una formación muy sencilla que puede hacer que todos estemos más seguros.

¿Consejos de salud fundamentales? Dormir más de 7 horas y seguir una dieta sin ultraprocesados cedida

P: Si solo pudieras dar tres consejos de salud a la población general, ¿cuáles serían?

R.: Hacer deporte de fuerza, dormir más de 7 horas y seguir una dieta sin ultraprocesados.

P: ¿Cómo te gustaría que evolucionara la divulgación médica en los próximos años?

R: Ojalá que cada vez se profesionalice más. Y que desde dentro de las propias instituciones como hospitales o centros de salud se favorezca la divulgación científica.