Huelga de batas blancas durante el 14 y 15 de enero en varias comunidades

Los sindicatos médicos califican de "error histórico" la reforma del Estatuto Marco y mantienen la huelga anunciada para enero

Compartir







La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) ha convocado una huelga de batas blancas durante el 14 y 15 de enero en varias comunidades para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo.

Los médicos reclaman un Estatuto Marco propio en el que se contemple una clasificación profesional adecuada, la cotización de las horas de guardia, la conciliación laboral y una reducción horaria semanal.

Además, requieren que la hora de guardia se equipare a la hora extraordinaria recogida en el Estatuto de los Trabajadores, una medida que ya está implantada en numerosos países europeos. También abogan por modificar la jornada complementaria (guardias) y descansos (postguardia).

Consideran necesario además financiar "íntegramente" todas las actividades de formación, docencia e investigación del personal facultativo, sin distinciones por titularidad de la empresa ni por nivel de complejidad y regular el exceso de demanda, tanto en la atención primaria como a nivel hospitalario, mediante programas especiales de absorción voluntaria con una compensación adecuada.

PUEDE INTERESARTE Investigan la gestión del Hospital de Torrejón en el juzgado por posibles irregularidades de Ribera Salud

Varias comunidades

Apemyf, que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales, ha llamado a un nuevo paro de todos los profesionales de Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Familia de toda España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A la nueva huelga de dos días se unirán manifestaciones en varias ciudades, como en Madrid, donde el sindicato de médicos madrileños Amyts ha programado una desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad.

O las dos de Barcelona convocadas por Metges de Catalunya: la primera este miércoles a las 10:30 desde la Plaça de Sant Jaume hasta el Parlament de Catalunya, y otra mañana, que discurrirá entre el Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut y la Unió Catalana d’Hospitals.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Objetivo de la huelga

El objetivo vuelve a ser clamar contra el estatuto marco que el Ministerio de Sanidad ha prácticamente cerrado ya con los sindicatos del ámbito de negociación -SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) y exigir uno propio para la profesión médica que mejore sus condiciones laborales.

Por su parte, los sindicatos médicos CESM y SMA, responsables de las cuatro jornadas de huelga consecutivas de batas blancas del pasado mes de diciembre, apoyan estas nuevas movilizaciones, sin adherirse.

No obstante, todas estas organizaciones sindicales médicas se han aliado en un frente común y preparan nuevas protestas para el futuro, sin descartar una huelga indefinida, con las que redoblar la presión sobre el Gobierno y las comunidades para lograr un estatuto específico para estos profesionales.

El Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades que se pronuncien sobre estas y otras reivindicaciones que afectan a competencias autonómicas, como la voluntariedad y la remuneración de las jornadas de guardia, a lo que los consejeros del PP han respondido criticando que Mónica García les traslade a ellos la responsabilidad.