David y María, supervivientes de cáncer: "Siempre queda un miedo y una preocupación por los que te rodean"

Casi la mitad de los supervivientes de cáncer, un 47%, afirman tener miedo a la recaída

¿Hacia dónde va la investigación contra el cáncer? 10 nuevos avances que traen esperanza

Este martes 4 de febrero se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer. Se trata de un proceso que, incluso una vez superado, las secuelas psicológicas permanecen entre los afectados, los miedos, las preocupaciones por sus hábitos, por el impacto de la enfermedad en cuestiones cotidianas o en su entorno más próximo. Informa en el vídeo María Fente.

David y María, supervivientes de cáncer, analizan ahora el impacto que ha tenido la enfermedad en sus vidas. "En un momento en el que tú te tienes que volver a subir a tu vida. Todo esto que no se ve a simple vista y que va contigo todos los días, hace que esa vuelta cueste un poquito más", señala Paloma Romero, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer.

Casi la mitad de los supervivientes de cáncer, un 47%, afirman tener miedo a la recaída. "Siempre, cada vez que vas a una revisión, tienes ese 'bueno, a ver qué pasa'", cuenta David Mínguez, superviviente de cáncer.

Un 55% siente angustia por la salud de sus seres queridos

"Yo no puedo evitar tener un cierto miedo y luego una preocupación latente pensando en las personas que dependen de ti, que te acompañan", continúa María Ferrer. Un 55% siente angustia por la salud de sus seres queridos. "Mi tía ha tenido cáncer, mi madre ha tenido cáncer, mi tío ha tenido cáncer, yo he tenido cáncer. ¿Cómo no voy a estar preocupado por mi hijo y mis sobrinas?"?

Impacta en la calidad de vida. Uno de cada tres pacientes, por ejemplo, tiene problemas en sus relaciones sexuales. "Tuve mucho miedo de que fuera a tener problemas, más que nada por tema hormonal", cuenta David.

Y más de la mitad dicen sentir que ha limitado sus oportunidades laborales. "Yo sentía que poder seguir con una vida laboral activa, aunque fuera con una jornada reducida, para mí era importante", dice María. Supervivientes que con su experiencia ayudan a los pacientes con sus miedos e incertidumbres.