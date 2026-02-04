Este miércoles, 4 de febrero, la reina ha presidido como cada año el acto institucional con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer

La reina Letizia protagoniza una espontánea anécdota con el equipo de seguridad de Zarzuela: el momento

La reina Letizia ha presidido este miércoles, 4 de febrero, el acto institucional con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, una jornada promovida por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), organización de la que es Presidenta de Honor.

El evento se ha desarrollado en el Espacio Green Patio de Madrid y ha reunido a representantes del sector sanitario, profesionales de la salud, responsables de organizaciones sociales y miembros del mundo institucional y civil para destacar la importancia de la lucha contra el cáncer, así como la prevención, la investigación y el apoyo integral a pacientes y familias afectadas.

El discurso de la reina Letizia

Año tras año, la reina ha mostrado su compromiso total con la causa y dedica un discurso para agradecer los esfuerzos de las instituciones, reclamar mayor investigación y promover la humanización de la atención a las personas con cáncer.

"A veces da la sensación de que se pone en duda la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, lo que el diccionario dice que es la empatía", ha aseverado.

La esposa del rey Felipe ha manifestado que "es como si todo lo relacionado con el cuidado de las personas y con su dignidad revelara cierta debilidad o incluso candidez".

Asimismo, la reina ha señalado: "No creo que haya nadie en esta sala que no sepa lo que significa un diagnóstico de cáncer o que no lo haya vivido de un modo cercano, directo y muy personal. Estamos hablando de un proceso prolongado que conlleva la toma de decisiones muy complejas y que impacta mucho más allá de lo fisiológico y afecta a todos los órdenes de la vida laboral, personal, social y familiar".

Por eso ha hecho un llamamiento a empatizar con los pacientes. "Es cierto también que ese identificarse con el otro y sentir como el otro implica más que palabras: una acción responsable, una voluntad y también conciencia de todos los actores".

Nuevo modelo de humanización

Este 2026, el acto se ha centrado en presentar un nuevo modelo de humanización, basado en las prioridades que los pacientes oncológicos y los familiares han identificado como aspectos esenciales para recibir un trato más humano durante su tratamiento.

Además, se ha contado con el testimonio de varios pacientes que han narrado sus vivencias personales y su experiencia con el cáncer desde distintos puntos de vista.

En este sentido, la ceremonia busca concienciar sobre esta enfermedad que sigue siendo uno de los principales retos de salud pública en España y en el resto del mundo.

La semana pasada, como viene siendo habitual, doña Letizia participó en la primera reunión de trabajo de la AECC del año para conocer toda la actividad realizada durante el 2025 y sus próximos proyectos para 2026.