Un estudio multidisciplinar liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y publicado en la revista Circulation Research ha identificado nuevos mecanismos celulares que explican por qué la fibrilación auricular (FA), la arritmia cardiaca más frecuente en la práctica clínica, puede mantenerse de forma persistente en el tiempo.

El trabajo demuestra que la enfermedad no depende únicamente de alteraciones eléctricas en los cardiomiocitos, sino también del papel crucial de las células no contráctiles del corazón.

Los investigadores han descubierto que en regiones concretas de las aurículas, diferentes en cada paciente y denominadas regiones driver o impulsoras, se crea un microambiente celular especializado que favorece la continuidad de la arritmia. Estas zonas presentan una actividad eléctrica más rápida que el tejido circundante y funcionan como verdaderos “motores” que sostienen la fibrilación auricular en el tiempo.

El estudio revela diferencias significativas en la cantidad, tipo y función de fibroblastos y macrófagos en estas regiones

En particular, se observa una mayor presencia de macrófagos residentes cardiacos con funciones protectoras y de soporte metabólico, en lugar del perfil inflamatorio clásico que se asociaba a la FA. Esta combinación celular ayudaría a que los cardiomiocitos toleren la elevada demanda eléctrica y energética que impone la arritmia persistente.

La investigación combina modelos experimentales avanzados con el análisis de tejido cardiaco de pacientes con FA persistente

Además, los resultados muestran que la eliminación selectiva de estas regiones mediante técnicas de ablación puede interrumpir la arritmia y se asocia a un mejor control del ritmo a largo plazo.

En conjunto, los hallazgos cuestionan la idea de que el remodelado auricular ocurre de forma uniforme en todo el corazón y abren la puerta a nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a dianas celulares y moleculares más allá de los cardiomiocitos, subrayando la importancia de las células no contráctiles en el mantenimiento de la fibrilación auricular.