Las trabajadoras tuvieron que grabar escenas terribles para poder probarlo ante la Policía

Los padres de Algemesí relatan los "insultos" y agresiones de la profesora en la guardería: "A una niña le pegó un cachete en la cabeza"

ValenciaLas trabajadoras de la guardería de Algemesí cuya dueña fue detenida por los presuntos delitos de maltrato y vejación a menores de entre 9 meses y 3 años, fueron las que denunciaron lo que se estaba produciendo en ese centro, pero antes tuvieron que grabar escenas terribles para poder probarlo ante la Policía.

Entre las escenas grabadas se puede ver a la mujer sujetando violentamente a una niña de poco más de un año para obligarla a comer un trozo de manzana, y otra en la que coge la mano de un niño que había sido agredido para pegar a su agresor, otro menor.

Las trabajadoras del centro que permanecieron en el lugar afirman que lo fácil hubiese sido mirar para otro lado y abandonar el puesto, como ya hicieron anteriormente otros empleados, pero se quedaron para “poder recabar pruebas necesarias, y proteger así a los menores”, recoge la Cadena Ser de uno de los testimonios de las empleadas.

Los vecinos escuchaban gritos

Vecinos de las fincas próximas al centro infantil han asegurado a los medios de comunicación que los problemas se arrastraban "desde hace años". Uno de ellos, Salva, ha manifestado que la comunidad de vecinos de uno de los inmuebles había intentado denunciarlo, pero "por ser acusaciones tan graves y no tener pruebas contundentes no se ha podido hacer nada" hasta que trabajadoras han podido tomar desde dentro imágenes.

"Queríamos denunciar todos los gritos que escuchábamos. Había insultos y gritos que no tocaban a niños de menos de tres años", relata este vecino.

Libertad provisional con medidas cautelares

La dueña de la guardería, de 55 años de edad, fue detenida el pasado viernes como supuesta autora de un delito de maltrato habitual y otro continuado de vejaciones a los menores del centro, y ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares tras prestar declaración ante el juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia.

Tiene además prohibido aproximarse y comunicarse por cualquier medio con los menores de la guardería, así como desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, mientras dure la tramitación de la causa.