La notificación de alerta fue trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid

La distribución inicial del producto se ha hecho, al menos, a diez comunidades autónomas

Compartir







La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, relativa a la presencia de almendras, soja, huevo y leche no incluidos en el etiquetado en una barra de chocolate negro de la marca Toblerone.

La información acerca del producto afectado ha sido proporcionada por la empresa comercializadora, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

PUEDE INTERESARTE Alerta alimentaria por la posible presencia de fragmentos de plástico en carne de hamburguesa procedente de España

Datos del producto y distribución

El producto podría ser un peligro para aquellas personas que tienen ciertas alergias e intolerancias a algunos de los ingredientes que este chocolate posee, pero que no indica en su etiquetado.

PUEDE INTERESARTE Muere un tercer bebé en Francia tras consumir leche de fórmula afectada por la alerta por posible contaminación de cereulida

En concreto, la barra afectada es la de 'Chocolate negro con “nougat” 10% de miel y almendras' de la marca Toblerone. El número de lote de dicho producto es el OOY3154711 con fecha de consumo preferente 20/05/2027 y número de lote OOY3155111 con fecha de consumo preferente 17/06/2027. El peso por unidad es de 360 g y su conservación debe ser a temperatura ambiente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia / intolerancia a las almendras, la soja, el huevo y/o los componentes de la leche que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo, siendo un producto de riesgo 0, para el resto de la población.