Cómo afecta las largas jornadas de los sanitarios a los pacientes: "A partir de las 12 horas ya estás reventado"

Tamara Contreras, médico intensivista: “Es inaudito el decir que la vida de alguien esté en mis manos cuando yo misma no puedo más con la mía”

Unos 176.000 médicos de la sanidad pública están llamados a la huelga durante toda esta semana, siendo ya la cuarta en menos de un año. Convocados por seis sindicatos contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, entre otros, el paro comienza este lunes y se prolongará durante una semana al mes hasta junio.

En un centro de especialidades, "de cuatro consultas hay solo dos médicos", según confirma una trabajadora del centro. La auxiliar de oftalmología asegura que "es una situación muy incómoda" en la que los pacientes sienten desesperación y abandono por parte de unos médicos que tratan de mejorar sus condiciones. Una de ellas, lleva esperando su cita con traumatología desde marzo. Ya la tenía asignada, pero su médico está de huelga: "Nos han dicho que nos escribirán o que nos mandarán la cita por correo".

La situación sanitaria en diferentes hospitales

La huelga de médicos está dejando a muchos pacientes sin cita en Sevilla. En Barcelona los centros de salud también están bajo mínimos: "Estamos haciendo lo que podemos". En el Hospital de La Paz, Madrid, los facultativos no paran de mostrar su protesta: "Yo estoy aquí para cubrir los servicios mínimos", explica Cristina, una doctora que se encuentra de guardia en Barcelona.

De hecho, las guardias forman parte de las protestas de los sanitarios: "A partir de las 12 horas estás reventado". "Es necesario, no solamente por el profesional, sino también por el usuario", explica otra de las doctoras. Las malas condiciones laborales de los sanitarios no solo es un asunto que perjudique a los médicos o trabajadores del sector de la salud, sino que a los propios pacientes también pueden salir muy mal parados por ello.