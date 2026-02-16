La doctora Contreras, impulsora de la campaña ‘No podemos más, Stop a las guardias de 24 horas’, denuncia la situación en la que se encuentra el colectivo

Huelga de médicos en la sanidad pública: qué es lo que piden y cuáles son los puntos clave

Tamara Contreras, médico intensivista e impulsora de la campaña ‘No podemos más, Stop a las guardias de 24 horas’, ha denunciado, en una entrevista en El Matinal de Informativos Telecinco, las condiciones en las que trabajan los médicos de la salud pública en España, que este lunes inician una nueva huelga para reclamar un estatuto propio y una mejora en su situación. Sus protestas, además, se extenderán una semana cada mes, hasta junio, si no se atienden sus reclamos.

“Las condiciones de los médicos son muy peculiares porque nuestro estatuto marco, –así como el nuevo que se acaba de firmar–, permite que nosotros trabajemos de manera indefinida las horas que hagan falta. No hay un límite semanal, y eso es porque tenemos una jornada complementaria que ninguna otra profesión tiene, añadida a la jornada ordinaria. Una jornada complementaria que, como saben, no cuenta como tiempo trabajado de cara a la jubilación, se paga a menos que la hora ordinaria… y es además lo que hace que trabajemos 24 horas; las llamadas guardias”, denuncia.

Los médicos de la salud pública insisten en la necesidad de un estatuto propio

Preguntada por una de sus principales reivindicaciones, el reclamo de un estatuto propio para médicos y facultativos, con convenios separados del resto de sanitarios, Contreras explica que se trata de un punto “muy importante” porque “en ningún momento el colectivo médico lo que quiere es diferenciarse, ni ser especial ni tener un estatuto propio por ser diferente”. “Necesitamos tener un estatuto propio precisamente para tener las mismas condiciones laborales que el resto de categorías. Es así de curioso: nosotros necesitamos un estatuto propio para poder tener representación en la mesa sindical, que digan lo que digan no tenemos. De hecho: ¿quién está defendiendo los derechos de los médicos ahora mismo? ¿Por qué en el año 2026 se permite que trabajemos y tengamos incluso que aplaudir jornadas de 17 horas, como si fuese un premio, que luego no lo serán? ¿Cómo vamos a aceptar que en el año 2026 trabajemos 24 horas, porque lo sigue contemplando el nuevo estatuto? ¿Quién está defendiendo eso?”, ha denunciado.

Las guardias de 24 horas y el colapso físico y mental de los médicos

En ese sentido, y sobre las guardias médicas, –otro de los puntos clave entre las reivindicaciones–, con el colectivo denunciando que son agotadoras, mal pagadas, que no cuentan para la jubilación y que ponen en riesgo la salud del facultativo y también la de los pacientes, Tamara Contreras señala que, en primer lugar, para encontrar soluciones debe existir el diálogo.

“De entrada, sentarse con el colectivo médico, que está dispuesto a negociar. Hay que buscar vías intermedias”, subraya, explicando que para “eliminar las guardias de 24 horas” se necesita “aumentar las plantillas”.

“Piensen que una persona está haciendo tres turnos de otra profesión. Entonces, necesitamos, para empezar, poder ser nosotros mismos, los que conocemos la profesión desde dentro, los que sabemos lo que es estar trabajando 20 horas y tener un paciente muriéndose delante de ti, y tú estar temblando y la cabeza, que no te da para más… Tener que explicarlo, –que yo lo agradezco poder hacerlo–, es inaudito el decir que la vida de alguien esté en mis manos cuando yo misma no puedo más con la mía”, denuncia.

La huelga de los médicos, las listas de espera y el futuro de los pacientes

Preguntada por la huelga, en la que se espera que seis de cada diez médicos se sumen a los paros, y cómo va a afectar al paciente y las listas de espera, –dado que se garantizan los servicios esenciales, y también las urgencias, pero no las consultas–, la doctora Contreras apunta que “lo que nos tenemos que preguntar es cómo va a afectar a nuestro futuro a la sanidad pública lo que está pasando con la sanidad: médicos huyendo; condiciones laborales pésimas –para todas las categorías, pero en especial los médicos, que nos estamos yendo de la sanidad pública y nos estamos yendo del país–“.

En esa línea, continúa: “Entonces, no podemos ser cortoplacistas. Estamos viendo ya cómo se preparan. El plan es sustituir a médicos con otras categorías profesionales que no tienen la formación ni las competencias. Entonces, lo que queremos es que la población se enfade; se enfade con el sistema, se enfade con esta élite política que esta planteando planes muy cortoplacistas, electorales. Queremos que la población se enfade, y luego decir que no se están garantizando los servicios mínimos, es que trabajamos más en huelga que cualquier día.O sea, no tenemos derecho a huelga. Tenemos ahora mismo servicios de Urgencia que un sábado y un domingo tienen cinco médicos y la semana de huelga tienen 11. No tenemos derecho a huelga. Está más que garantizado el sistema y, por supuesto, perdón a los pacientes que se vean afectados, pero lo estamos haciendo, desde luego, por la población”, ha sentenciado.